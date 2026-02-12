El PSIB interpreta el aplazamiento de la subida del ITS como una "nueva mentira" de Prohens

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha interpretado el aplazamiento de la votación de la propuesta para subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) como una "nueva mentira" de la presidenta del Govern, Marga Prohens.

"Ayer se constató una nueva mentira de Prohens, quien dijo en 2024 que subiría el ITS y ahora ha quedado claro que no tiene la intención de hacerlo", ha subrayado el socialista.

El PSIB, en un comunicado, ha recordado que pactaron una subida del gravamen con el Govern en el último Debate de Política General del Parlament y que, tras el aplazamiento, se constata que la líder autonómica "ha vuelto a faltar a su palabra".

"No tiene palabra con Formentera, ni con la ecotasa, ni con ningún de las medidas valientes que dijo que adoptaría", le ha afeado Negueruela, quien ha acusado a Prohens de "esconderse tras las patronales".

"Intentan que veten las propuestas de incrementar el ITS porque ellos son incapaces de dar la cara y decir que no aprobaran esta subida", ha zanjado.

EL PACTO POR LA SOSTENIBILIDAD

La reunión de la mesa del Pacto por la Sostenibilidad celebrada el miércoles decidió aplazar la votación de la propuesta para subir el ITS con el objetivo de abordar primero dónde se destinarán los fondos que se recauden.

"Intentaremos que no se eternice", dijo la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en declaraciones a los medios tras la reunión de este miércoles, en la que se debatió la propuesta acordada entre el PSIB y el Govern.

Esta, en líneas generales, plantea subir el gravamen durante los meses de verano, reducirlo durante los meses de temporada baja y eliminarlo para los residentes en Baleares.

Según Cabrer, todos los asistentes coincidieron en que el debate "tiene que ir un poco más allá" y analizar cuál tiene que ser el objetivo de los fondos que se recaudan con el ITS. "Ha quedado un poco patente que todos quieren hacer una reflexión", añadió.

En esta línea, se planteó la posibilidad de recurrir a algún experto para, dijo la consellera, alinear el objetivo de este impuesto con las bases de la Agenda de Transición, el documento que elaboró el Pacto que marca la hoja de ruta hacia la sostenibilidad. Tras tomar esta decisión, la Mesa del Diálogo Social se reunirá para decidir si hay que recurrir a un especialista.