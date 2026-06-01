El PSIB lamenta el "tiempo perdido" con la ley para limitar la entrada de vehículos a Mallorca

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca. - PSIB

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha lamentado lo que ha considerado "tiempo perdido" por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en la ley de regulación de la afluencia de vehículos por el "tacticismo" de PP y Vox.

La portavoz de los socialistas en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha criticado que el PP haya esperado un año para sacar una ley que ya estaba hecha, y que lo haga ahora "para desmarcarse de Vox e intentar salvar la legislatura".

Según Cladera, "no es interés general, es tacticismo puro", al tiempo que ha remarcado que los cambios anunciados no justifican el retraso.

Para la socialista, el PP ha esperado "el momento político que le permitiera separarse de Vox sin riesgo". "Ahora que tienen miedo de ir juntos, hacen este movimiento y lo venden como una decisión valiente, cuando es exactamente lo contrario", ha añadido.

Cladera, además, ha advertido que a pesar del anuncio, la ley no se podrá aplicar esta legislatura, porque una vez se apruebe en el Parlament, se encargarán los estudios de carga previa aprobación en el pleno. "Aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor a tiempo", ha afirmado.

A juicio de la socialista, "el PP quiere hacer ver que hace, pero no hace". La portavoz socialista ha criticado también que el PP hable de consenso cuando, han asegurado, no les ha llamado ni una sola vez en un año. "Esta mañana nos han comunicado que llevan la ley al pleno de viernes y que hacían una rueda de prensa, pero todavía no hemos visto el texto", ha señalado, negando así el consenso avanzado por Galmés.

Cladera ha recordado que la ley habría podido estar aprobada hace meses si el PP hubiera aceptado la propuesta socialista presentada tanto en el Consell como en el Parlament.

"Si realmente querían regular el acceso de vehículos, lo habrían hecho cuando los socialistas lo propusimos, pero han preferido esperar el momento que les convenía políticamente", ha afirmado, para añadir que Galmés "prioriza su interés político por encima del general de todos los mallorquines".

La portavoz socialista ha lamentado también lo que ha considerado "la debilidad constante" del presidente Galmés, que "siempre se compara con la anterior legislatura o con Eivissa para justificar su inacción". Según Cladera, "cuando un presidente gobierna mirando atrás es que no tiene proyecto propio".

Según han indicado, el PSIB analizará el texto de la ley cuando el PP lo haga público y comprobará si incorpora medidas de movilidad sostenible como las que los socialistas han defendido en el Consell y el Parlament.

Por otra parte, la portavoz socialista ha recordado que ya se han cumplido 30 días desde que se supo el uso privado de los vehículos oficiales del Consell por parte del vicepresidente Pedro Bestard.

Cladera ha vuelto a criticar a Galmés por la incapacidad de tomar decisiones. "Hace un mes que sabemos que hubo uso privado de vehículos oficiales y todavía no ha sido capaz ni de cesarlo ni de tener los informes internos listos", ha afirmado. Para la portavoz socialista, "esta parálisis también explica la debilidad política del presidente".