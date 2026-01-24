PSIB Mallorca reitera críticas al Govern por mantener cerradas las salas de parto del Hospital de Manacor desde día 19

La secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Amanda Fernàndez, acompañada de los alcaldes de Artà y Montuïri, y de la teniente de alcalde de Manacor, además de regidores socialistas de municipios del Llevant y del Migjorn de Mallorca - PSIB-PSOE

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Mallorca han vuelto reiterar este sábado, a través de su secretaria general, Amanda Fernàndez, sus críticas al Govern por mantener cerradas las salas de parto del Hospital de Manacor desde el día 19 de enero, por la "mala gestión" de personal.

En una rueda de prensa, recogida en una nota posterior, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca ha denunciado el nuevo cierre de las salas de parto del Hospital de Manacor, una situación que, ha recordado, "ya se advirtió, día 2 de enero, que volvería a pasar" a causa de la "falta de personal" de ginecología y de la "inacción" del Govern balear.

"A pesar de los anuncios del Govern, que curiosamente han coincidido con nuestra queja, lo cierto es que este sábado las salas de parto de Manacor están cerradas", ha dicho la socialista, que ha comparecido este sábado ante los medios acompañada de los alcaldes de Artà y Montuïri, Manolo Galán y Toni Miralles, y de la teniente de alcalde de Manacor, Nuria Hinojosa, además de regidores socialistas de municipios del Llevant y del Migjorn de Mallorca.

Fernàndez ha recordado que el Hospital de Manacor da cobertura a cerca de 130.000 tarjetas sanitarias de municipios como Manacor, Artà, Capdepera, Felanitx, Son Servera, Sant Joan, Petra, Vilafranca, Santanyí o Montuïri, entre otros, y ha criticado la "falta de personal" que sufre desde hace tiempo este centro de referencia del Llevant de Mallorca, no solo en ginecología, sino también en especialidades médicas como anestesista, oncología o neuropediatría.

"La consellera nos dijo que era un hecho puntual y que no volvería a pasar, y la realidad es que volvemos a estar igual", ha advertido la dirigente socialista, que ha expresado el malestar tanto del personal sanitario como de las madres afectadas por el cierre de las salas de parto de Manacor.

En este sentido, ha denunciado que "se está exprimiendo a los profesionales a hacer horas extras sin ningún horizonte de mejora" y que muchas mujeres afrontan el parto "con la incertidumbre de no saber donde podrán tener a su hijo".

"Volvemos a estar como 30 años atrás: no sabemos cómo es que la consellera de Salud hace desplazar los pacientes, en vez de traer a los profesionales a aquí", ha subrayado.

Fernàndez ha remarcado asimismo la importancia de este momento vital para las mujeres que tienen que parir y ha criticado duramente la decisión del Govern de derivar los partos a otros hospitales.

"Reivindicamos que la salud no tiene precio", ha expresado Fernàndez. "No sabemos si es por incompetencia, por dejadez, por ineficiencia, o simplemente por qué es el modelo del PP, por que quieren derivar pacientes a la sanidad privada", ha cuestionado pero ha dejado claro que "este no es el modelo de los socialistas".

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca también ha querido agradecer "la entrega y la paciencia del personal sanitario", advirtiendo que la situación actual "no es" a su juicio "casualidad ni un hecho aislado", sino que responde "al modelo sanitario de Marga Prohens y del PP, que debilita la sanidad pública para fortalecer la privada y hacer negocio". Y, "si el Govern no pone remedio en este último año de legislatura", Fernàndez se ha comprometido a que lo harán los socialistas cuando entren a gobernar.

Además de la situación del Hospital de Manacor, la dirigente socialista ha señalado finalmente "carencias graves" en otras infraestructuras sanitarias de Mallorca, como los centros de salud de Artà, Son Servera o Ses Salines.

El alcalde de Artà, Manolo Galán, ha hecho por su parte de portavoz de los alcaldes y regidores socialistas que tienen el Hospital de Manacor como centro de referencia.

Galán ha anunciado que los socialistas de Mallorca "alzan la voz", y ha avanzado el inicio de una ofensiva política con iniciativas socialistas en todos los ayuntamientos de las comarcas afectadas.

Según ha explicado, el objetivo es exigir al Govern no solo los recursos y el personal necesario para evitar el cierre de servicios básicos como el de ginecología en Manacor, sino que también "doten adecuadamente a los centros de salud de cada municipio", por que los socialistas "no quieren que el Llevant sea una comarca de segunda". Los centros de salud de Artà, Cala Rajada, Cala Millor, y Montuïri "tienen carencias de profesionales y de infraestructuras".

En el caso de Artà, Galán ha denunciado que la construcción del nuevo centro de salud "esta parada desde diciembre de 2023" y el ascensor del actual centro "está parado" y no lo han reparado.

"Los socialistas siempre apostaremos por la sanidad pública de calidad, y por unos profesionales sanitarios que estén muy cuidados", ha concluido.