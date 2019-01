PSIB, MÉS y Podemos registran una Proposición No de Ley para que personas sin papeles puedan acceder a ayudas económicas

Publicado 08/01/2019 10:39:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han registrado este martes en la Cámara balear una Proposición No de Ley para que personas sin papeles de Baleares y del Estado "que se encuentran en situación de emergencia social" puedan acceder a ayudas económicas ya que, según ha detallado la diputada de MÉS per Mallorca, Agustina Vilaret, "no se les puede conceder la ayuda directa de alimentación o vivienda, por ejemplo, porque no tienen la documentación necesaria" --refiriéndose al DNI, NIE o NIF--.

Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa dicha diputada, juntamente con la diputada del PSIB, Conxa Obrador; la de Podemos, Marta Maicas y el de MÉS per Menorca, Josep Castells, y donde, asimismo, Vilaret ha concretado que instan al Gobierno central a "realizar todas las modificaciones pertinentes para que las personas empadronadas en cualquier municipio del Estado puedan recibir ayudas económicas de carácter social por parte de las administraciones públicas competentes".