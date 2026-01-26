PSIB, MÉS y Unidas Podemos aseguran que PP y Vox limitan el derecho de control de la oposición en las comisiones de Cort

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

PSIB, MÉS per Palma y Unidas Podemos han censurado este lunes "un nuevo ataque a la democracia" después de que PP y Vox hayan "limitado el derecho del control de la oposición" en las comisiones informativas del Ayuntamiento de Palma.

En un comunicado conjunto los partidos de la oposición han denunciado públicamente la "deriva autoritaria" del alcalde de Palma, Jaime Martínez, al haber aceptado la propuesta de Vox para "restringir el debate en las comisiones informativas", por lo que han considerado que el PP está "convirtiendo las instituciones en espacios opacos y asumiendo la lógica antidemocrática de la extrema derecha".

Así lo han indicado después de que la junta de portavoces haya aprobado limitar el tiempo de debate en las comisiones informativas previas al pleno, una decisión que la oposición considera como "un nuevo paso en la voluntad del gobierno de silenciar las voces críticas y restringir el derecho de control" de la oposición.

Los partidos han recordado que las comisiones informativas son, por ley, espacios de rendición de cuentas, y restringirlas sería "vaciar de contenido el debate democrático y la transparencia institucional".

Por ello, los tres grupos de la oposición consideran que el PP está convirtiendo las instituciones en espacios opacos y asumiendo plenamente la lógica antidemocrática de la extrema derecha.

Según dicen, esta nueva limitación se suma a otras "actuaciones preocupantes" como el cese de los portavoces de la oposición de las presidencias de las comisiones, la limitación de la participación ciudadana en los plenos, y la "sobrerrepresentación" de Vox en los consejos de administración de las empresas municipales.