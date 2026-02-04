El PSIB no debatirá la subida el ITS en la mesa por la Sostenibilidad:"Es la propuesta de Prohens, que la defienda ella"

Archivo - El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB no asistirá a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad para defender la iniciativa para incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) al considerar que la propuesta es de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y que la debe defender ella.

Así se lo han trasladado los socialistas a la presidenta del Ejecutivo en una carta este miércoles, según ha informado el portavoz del grupo, Iago Negueruela, después de la Junta de Portavoces.

La propuesta pactada entre el Govern y el PSIB en el último Debate de Política General del Parlament se debatirá la semana que viene en la mesa, según apuntó el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que invitó al PSIB al debate.

No obstante, Negueruela ha subrayado que lo que se pactó fue que sería el Govern el que llevaría las propuestas de los grupos a la mesa. "¿Para que va a ir el PSIB a defender la propuesta de Prohens?", ha reiterado.

En líneas generales, la propuesta plantea subir el ITS durante los meses de verano, reducirlo durante los meses de temporada baja y eliminarlo para los residentes en Baleares.