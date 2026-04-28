El PSIB pedirá amparo al Constitucional si el Govern no facilita los expedientes relacionados con la CEU San Pablo

Archivo - El diputado del PSIB en el Parlament Carles Bona en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSIB Carles Bona ha reclamado al Govern que facilite los tres expedientes relacionados con el centro universitario de la CEU San Pablo que solicitó su grupo hace más de medio año.

"Entreguen ya los expedientes o pediremos amparo al Tribunal Constitucional", ha dicho el diputado al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la sesión de control del pleno del Parlament.

De su lado, el conseller ha reprochado a los socialistas que pregunten por estos expedientes cuando el anterior Govern dejó más de 1.100 preguntas escritas sin contestar. "¿Vienen a dar lecciones porque hemos tardado un poco más?", ha criticado.