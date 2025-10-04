PSIB pedirá en el Consell el alto al fuego en Gaza, reconocimiento de Palestina y aplicación del Derecho Internacional

PALMA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca pedirá el próximo 9 de octubre, a través de una moción que defenderá en la institución insular, el alto al fuego "inmediato" en Gaza, el reconocimiento de Palestina y la aplicación íntegra del Derecho Internacional.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE ha informado que la portavoz del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha expresado la "solidaridad de los socialistas con el pueblo palestino, y que se respete su derecho de vivir en paz, dignidad y libertad". El último balance de víctimas en Gaza supera las 66.000 muertes en un conflicto en que la población civil palestina ha sufrido especialmente el asedio del ejército de Israel. El Grupo Socialista presentará este próximo jueves una moción sobre la cuestión de Gaza, para hacer que "todos los grupos políticos se posicionen claramente sobre esta masacre que se está cometiendo en Gaza".

Cladera ha apoyado a los movimientos internacionales que pretenden auxiliar a la población palestina, como la Global Sumud Flotilla, "que de manera pacífica intentan romper el bloqueo y hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza". Después de su captura, Cladera ha "exigido que se garantice la seguridad física de todas las personas que compongan la flotilla".

"Exigimos el alto el fuego inmediato y permanente", ha afirmado por su parte el conseller insular socialista Joan Ferrer, "y reclamamos que se pongan fin a las operaciones que están causando una catástrofe humanitaria. No podemos permitir que la ayuda sea utilizada como arma de guerra; hay que garantizar el acceso completo, seguro y sin restricciones a la población palestina".

La propuesta expresa apoyo incondicional a la liberación de todos los rehenes y solidaridad con la sociedad civil democrática israelí que se manifiesta contra las políticas de su gobierno. "Defendemos el derecho a la seguridad de la ciudadanía israelí y condenamos sin ambigüedades los atentados y actos terroristas cometidos por Hamás, incluidos los del 7 de octubre de 2023", ha afirmado Ferrer, "al mismo tiempo que exigimos responsabilidades para quienes han cometido crímenes contra la población civil en Gaza".

El texto también manifiesta apoyo a las conclusiones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados y a las iniciativas adoptadas por la Unión Europea en defensa del Derecho Internacional Humanitario, que califican de "genocidio" lo que Israel está practicando con la población palestina en la Franja de Gaza. "El Consell de Mallorca tiene que traducir las convicciones en proyectos concretos", ha declarado Ferrer. "Por eso pedimos una dotación extraordinaria y urgente del Fondo Mallorquín de Cooperación a favor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina UNRWA e instamos a que se replique, con los recursos disponibles, el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona para institucionalizar la cooperación con la población palestina refugiada".

La moción de los Socialistas de Mallorca en el pleno del Consell de Mallorca da apoyo explícito a la posición del Gobierno de España y a la Cumbre de las Naciones Unidas en favor de la solución de dos Estados y reconoce a Palestina como Estado. Apoya las resoluciones de Naciones Unidas y defiende el retorno a las fronteras de 1967 como base para cualquier acuerdo de paz. El texto insta asimismo a las instituciones internacionales y europeas a tomar medidas firmes para proteger a la población civil y perseguir a los responsables de crímenes internacionales.

La moción impulsa además el inicio de un hermanamiento institucional entre la isla de Mallorca y el Estado Palestino como herramienta de diplomacia local para desplegar proyectos en salud, educación y cooperación técnica. "Un hermanamiento no es solo un gesto simbólico; es una ventana permanente de diálogo y acción para proyectos reales que mejoren la vida de la gente afectada", ha señalado Ferrer.

El texto insta también al Consell a trasladar el acuerdo al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Asuntos exteriores, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, al Parlamento Europeo, a la Embajada de Palestina en España y a la Federación Española de Municipios y Provincias. La moción finalmente expresa el apoyo del Grupo Socialista a las concentraciones y acciones ciudadanas pacíficas que reclaman el cese de la violencia. La semana pasada, el Consejo Político de la Federación Socialista de Mallorca dedicó una resolución para este tema, y respetó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del conflicto. El conseller insular Ferrer insta al Consell a "actuar con responsabilidad, solidaridad y coherencia institucional ante esta crisis humanitaria".