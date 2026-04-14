PSIB pide aplicar el régimen sancionador de la ley balear contra la LGTBI-fobia tras las agresiones en Palma y Andratx

Reunión de la Ejecutiva del PSIB de Palma. - PSIB

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Palma ha expresado su "rotunda condena" a las agresiones LGTBI-fóbicas sufridas por un profesor del IES Baltasar Porcel en Andratx y un vendedor del mercado de la barriada palmesana de Pere Garau, por lo que ha reclamado aplicar el régimen sancionador de la ley balear contra la LGTBI-fobia y la ley trans.

Así, la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma ha aprobado una propuesta de resolución para expresar su apoyo y solidaridad con las víctimas, así como el conjunto del colectivo LGTBI, la comunidad educativa y toda la comunidad del mercado de Pere Garau.

El secretario general del PSIB de Palma, Iago Negueruela, ha indicado que los discursos de odio que "fomentan, legitiman o banalizan la LGTB-fobia, son la base que permite que se produzcan agresiones".

Negueruela ha acusado tanto a Vox, por sus "acciones", como al PP, por su "silencio cómplice", de ser los "responsables máximos" de esta deriva que "desemboca en agresiones físicas y verbales contra las personas LGTBI".

"Un caso especialmente grave son los posicionamientos claramente LGTBI-fóbicos de Vox, ya que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, difundió un video homófobo que apuntaba directamente contra una escuela, con la intención de censurar la tarea en coeducación y en valores, a favor de la igualdad y el respeto a la diversidad que se desarrolla desde el ámbito educativo", ha alegado.

Por su parte, ha señalado al PP por su "silencio" y "acompañamiento" de estas políticas, al que ha tildado de "cómplice imprescindible" para la "proliferación de estos discursos de odio" que, a su manera de ver, serían el origen de las "agresiones físicas y verbales" denunciadas.

La propuesta de resolución exige al Govern y al Ayuntamiento de Palma la aplicación de las citadas leyes, junto con el impulso de campañas de sensibilización contra la LGTB-fobia, especialmente dirigidas al ámbito académico, juvenil y el refuerzo de los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, para garantizar "accesibilidad, confidencialidad y apoyo psicológico y jurídico".

Al Govern, la agrupación le exige que "intensifique" las inspecciones y actuaciones en aplicación de la normativa LGTBI vigente, tanto de ámbito autonómico como estatal. Por último, han instado al Consell de Mallorca a renovar urgentemente, con medios propios o externos, el Servicio de Atención Integral a las personas LGTBI, dado que el contrato ya ha caducado.

"El PSIB reafirma compromiso con una sociedad basada en la igualdad, la dignidad y el respecto a la diversidad, donde ninguna agresión por motivos de orientación sexual o identidad de género tenga cabida", ha explicado Negueruela.