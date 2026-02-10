El PSIB pide al Consell una "ofensiva institucional" para impulsar los catálogos municipales de patrimonio

Grupo socialista en el pleno de enero del Consell de Mallorca - PSIB

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha registrado una moción para reforzar el apoyo de la institución insular a los ayuntamientos en la redacción, actualización y tramitación de los catálogos municipales de protección del patrimonio histórico.

En un comunicado, el partido ha considerado que la institución insular deben llevar a cabo una "ofensiva" para impulsar estos catálogos. Esta iniciativa responde a la alerta lanzada por ARCA, que advertía del retraso acumulado en muchos municipios y de la desprotección que esto supone para los elementos patrimoniales relevantes.

Según los datos de ARCA, seis municipios de Mallorca no disponen de un catálogo aprobado, 17 localidades tienen documentos obsoletos y solo otros 17 cuentan con catálogos actualizados. Esta situación, según los socialistas, pone en riesgo la preservación del patrimonio y dificulta la gestión urbanística municipal.

Al respecto, el conseller socialista Jaume Mateu ha remarcado que no se puede permitir que la falta de recursos técnicos o humanos de los ayuntamientos "acabe traduciéndose en la pérdida o el deterioro del patrimonio histórico". Además, ha recordado que la Ley de Patrimonio Histórico y el Plan Territorial de Mallorca establecen la obligación de disponer de estos catálogos e integrarlos en el planeamiento urbanístico.

"Hay ayuntamientos que solo tienen técnicos unos pocos días a la semana y que deben afrontar licencias, obras y planeamiento", ha dicho Mateu, quien ha reclamado apoyo del Consell, "sin el cual será imposible que los municipios avancen al ritmo que la protección del patrimonio exige".

Por todo ello, la moción también propone crear una oficina técnica de apoyo a los ayuntamientos para la elaboración de los catálogos, impulsar programas de contratación de técnicos especializados en patrimonio, establecer líneas específicas de subvenciones para reforzar los recursos municipales y, en caso de que sea necesario, ayudar a redactar guías y documentos técnicos de apoyo.

El socialista ha insistido en que el Consell tiene una responsabilidad directa en esta materia. "Si no hay apoyo institucional, el patrimonio se pierde y eso es irreparable" ha advertido.