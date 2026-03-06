El PSIB pide a la consellera de Salud que dimita si no es capaz de resolver el "colapso" de la sanidad pública

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido a la consellera de Salud, Manuela García, que dimita si no es capaz de resolver el "colapso" de la sanidad pública balear.

Así lo ha dicho la diputada socialista Patricia Gómez a raíz de la situación de las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases, donde durante días decenas de pacientes estaban pendientes de ingreso por la falta de camas y se ha suspendido la actividad quirúrgica no urgente.

"Si no tiene conocimiento ni la suficiente voluntad para llevar el timón de la sanidad pública, que dimita, que cese, que de un paso atrás y que no perjudique, como está haciendo, la salud de la población", ha dicho la también exconsellera de Salud.

Gómez, según ha indicado el PSIB en un comunicado, ha criticado que Son Espases tenga "el cartel de cerrado", un hecho "muy preocupante" habida cuenta de que es el hospital más grande de Baleares.

"¿Cómo se reaccionaría ahora si hubiera que afrontar una situación que requiriera atender a múltiples víctimas?", se ha preguntado la socialista.

A este "colapso", ha apuntado, se le suman otros "graves problemas en la gestión" de Son Espases, donde hasta nueve miembros del equipo directivo han causado baja, o con "la caída del programa que implicaba copagos para los pensionistas" o "del sistema informático que no permitía a los profesionales acceder al historial de los pacientes".