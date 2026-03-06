El PSIB pide a Cort que las personas en riesgo de exclusión en Palma puedan empadronarse en oficinas municipales

Reunión de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma (ASPE), a miércoles 4 de marzo de 2026. - PSIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Palma ha instado al Ayuntamiento a que las personas en riesgo de exclusión social puedan empadronarse en dependencias municipales para frenar la crisis habitacional.

Así lo han transmitido los socialistas en un comunicado sobre las medidas acordadas tras la reunión de la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Palma (ASPE) del pasado miércoles.

Los socialistas han anunciado hasta diez medidas, como que Palma sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres o comprometer a Cort a permitir que aquellos en riesgo de exclusión social puedan empadronarse en oficinas municipales.

También han exigido que en Palma se aplique la fórmula de infravivienda, una medida del programa electoral nacional del PSOE basada en la intervención pública, la rehabilitación de inmuebles, el aumento del parque público y el control del mercado para frenar la crisis habitacional.

Según ha advertido el portavoz del PSIB en el Parlament y secretario general de ASPE, Iago Negueruela, "los precios del alquiler y de compra en Palma han llegado a cotas prohibitivas que están expulsando a la ciudadanía".

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Por otra parte, los socialistas van a impulsar una resolución ante el Ayuntamiento para priorizar políticas de convivencia basadas en la prevención, la mediación y la inclusión social para superar "enfoques exclusivamente sancionadores".

Esta resolución pretende impulsar una estrategia municipal de seguridad juvenil en Palma que cuente con un enfoque "preventivo y comunitario".

También han pedido a Cort reforzar los mecanismos de atención ante el acoso y la violencia en el espacio público, desarrollando protocolos "claros y accesibles para la denuncia, garantizando una atención ágil y mejorando los canales de información y apoyo dirigidos a adolescentes y jóvenes".

MULTILATERALISMO FRENTE A LA GUERRA

La ejecutiva socialista también ha rechazado cualquier acción militar unilateral que no cuente con la cobertura del derecho internacional ni con el apoyo de los organismos multilaterales establecidos por la comunidad internacional.

Además, ha reafirmado su compromiso con el respecto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los mecanismos multilaterales de mediación y justicia como pilares fundamentales para garantizar la paz y la seguridad globales.