El PSIB pide "explicaciones y dimisiones" por la investigación por prevaricación al alcalde de Sóller

Archivo - Jaume Mateu. - PSIB - Archivo

PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la agrupación socialista de Sóller y secretario de Movilidad y Territorio del PSIB-PSOE, Jaume Mateu, ha reclamado este jueves "explicaciones y dimisiones" por la investigación abierta contra el alcalde, Miquel Nadal, y otros regidores y exregidores del PP por trato de favor a un exdil, actual propietario de un restaurante del Puerto de Sóller.

Mateu ha calificado esta cuestión como un nuevo caso de corrupción del PP "muy grave, que pide explicaciones y, sobre todo, pide dimisiones" por unas acusaciones "que son muy graves".

Mateu ha pedido al PP que tome medidas en un mandato "desastroso y que se sostiene por un voto de un regidor tránsfuga y que, además, ahora está acabando de la peor manera posible, con un posible caso de corrupción".

El socialista ha recordado que el PP ya acumula tres casos de presunta corrupción sin apartar a ningún implicado, en referencia al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y el jefe de gabinete de la presidenta del Govern, Alejandro Jurado.