El PSIB pide a Galmés que encargue a la Sindicatura de Cuentas una auditoría sobre Tirme

Archivo - La portavoz del grupo socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en rueda de prensa - PSIB - Archivo

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca considera insuficiente la respuesta del presidente de la institución, Llorenç Galmés, ante lo que ha considerado el "contundente informe" de la Intervención General sobre la concesión de Tirme, que califica la gestión de "desfavorable" y advierte de un "impacto grave" para la Administración, puesto que se considera que el nivel de rentabilidad de la concesionaria es excesivo.

Ante esta situación, los socialistas han reclamado actuaciones inmediatas y que se apliquen las medidas necesarias para defender el interés general de Mallorca, según han señalado en un comunicado.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha recordado que Mallorca ya cuenta con un organismo independiente capacitado para llevar a cabo esta auditoría, en referencia a la Sindicatura de Cuentas.

"Lo que pedimos es que sea valiente, que actúe ante este informe de Intervención y que lo refuerce acudiendo en la Sindicatura de Cuentas", ha afirmado.

Cladera considera que es este organismo el que puede realizar la auditoría necesaria para revisar si la concesión se está gestionando correctamente y garantizar que la política de residuos de Mallorca "se está gestionando como corresponde".

Los socialistas también han exigido a Galmés que no se limite a anunciar nuevos estudios y empiece a ejecutar las conclusiones que ya pone sobre la mesa la Intervención General del Consell.

"Pedimos que sea consecuente y que empiece ya a aplicar los resultados y las conclusiones de su propio informe de Intervención", ha remarcado Cladera. En este sentido, el Grupo Socialista considera que las advertencias del órgano de control requieren decisiones y actuaciones inmediatas por parte del equipo de gobierno insular.