El PSIB pide al Govern una alternativa ante la reducción "bestial" de frecuencias ferroviarias en agosto

Trenes SFM. Archivo. - CAIB

PALMA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido al Govern este lunes que presente alguna alternativa ante la reducción "bestial" de las conexiones ferroviarias de Palma a Inca, Manacor y Sa Pobla.

Según ha informado la formación en un comunicado, se propone que las obras de la zona de Son Rullan se hagan en horas nocturnas o que se tomen medidas en servicios alternativos para evitar las "afectaciones tan graves" que ha provocado el recorte de frecuencias.

El conseller socialista en el Consell de Mallorca Jaume Mateu ha destacado imágenes de masificación dentro de los vagones, acumulación de personas en las estaciones y la "falta de información por parte de los usuarios".

El socialista ha señalado que no se puede afectar de una forma "tan bestia a los usuarios sin tener una alternativa" y ha criticado a "la incapacidad del Govern" ante la planificación del recorte. En este sentido, ha acusado al Ejecutivo balear de actuar "sin previsión" y de haber empeorado "de forma muy notable" las condiciones del servicio ferroviario por "una falta de empatía" con los viajeros.

Las frecuencias de tren se han reducido a partir de este lunes de 74 a 35 por sentido en todo el día. El PSIB ha lamentado que la frecuencia sea de un convoy cada media hora acumulando retrasos a causa de la obras y la sobreocupación de los vagones durante las primeras horas del día.