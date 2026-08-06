El PSIB pide medidas inmediatas para controla la "acumulación" de residuos en la incineradora de Son Reus

El PSIB critica la partida de 41 millones de euros a Tirme "para que el PP cumpla sus promesas" - PSIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) - El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha pedido medidas inmediatas para controlar la "acumulación" de residuos en la planta incineradora de Son Reus y solucionar las "incidencias operativas" que se han producido en las últimas semanas.

El PSIB, en un comunicado, se ha hecho eco de la denuncia pública realizada por los trabajadores de Son Reus a través de CCOO, que a su parecer "confirma que la llegada de residuos de Eivissa no se está gestionando de manera modélica".

"La importación de residuos de Eivissa podía comprometer la capacidad de la planta, especialmente durante julio y agosto, cuando la carga de trabajo es más elevada", ha expuesto la portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera.

Un informe de la empresa concesionaria, Tirme, reconoce que la planta "no tiene capacidad suficiente para incinerar los residuos importados en estos meses y que se deberían de almacenar", ha asegurado la consellera.

Esta situación, ha advertido, "afecta directamente a la seguridad de las instalaciones, el funcionamiento ordinario de la planta y el bienestar de los trabajadores" e impedirá el cierre de las líneas uno y dos de los hornos, tal y como estaba previsto.