El PSIB pide al PP que aclare su voto sobre el senador de Formentera y Sagreras duda de que haya "segundas intenciones"

Archivo - El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado al PP que aclare su voto en la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio, mientras que los 'populares' han mostrado sus dudas en que los socialistas tengan "segundas intenciones" e introduzcan más modificaciones.

En la rueda de prensa previa al pleno, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha sostenido que PSOE y Sumar han pedido que la reforma se tramite en lectura única de modo que no se introducirán otras modificaciones.

No obstante, también en la rueda de prensa antes del pleno, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha apuntado que esta tramitación no implica no pueda haber enmiendas.

En este sentido, ha defendido la abstención de sus representantes en el Congreso de los Diputados la semana pasada en el debate sobre la admisión a trámite de la reforma constitucional por las "segundas intenciones" del PSOE durante el proceso.