El PSIB pone en marcha los Premis Francesc Antich para reconocer trayectorias en favor del autogobierno y el federalismo

La Comisión Ejecutiva del PSIB-PSOE ha aprobado las bases de los Premis Francesc Antich i Oliver para reconocer trayectorias e iniciativas que hayan contribuido de manera significativa a la defensa, promoción o difusión de los valores del autogobierno, el autonomismo y el federalismo.

Los galardones se entregarán en el primer semestre de 2026, coincidiendo preferentemente con una fecha significativa para el autogobierno de las Islas, según ha destacado la formación socialista.

El portavoz del PSIB, Rubén Castro, ha subrayado que con estos premios se busca "reafirmar para siempre el vínculo entre Xisco y la sociedad de las Islas", reconociendo valores que "siempre representó y defendió con firmeza", como son el diálogo, el federalismo y el autogobierno.

En este sentido, ha mencionado como parte del legado de Antich la reforma del Estatut d'Autonomia, situar la financiación de las Islas en la media estatal, el refuerzo y protección de la lengua propia o el federalismo interior dando a cada isla el lugar que merece.

"Lo que pretendemos es que este legado no solo sea parte de nuestra historia sino también del futuro de nuestras Islas, inspirando a las nuevas generaciones a continuar trabajando por una comunidad autónoma más fu8erte, con más voz dentro del Estado, fortaleciendo nuestras características identitarias como sociedad y avanzando siempre desde los grandes consensos", ha dicho Castro.

Los premios se podrán convocar en dos categorías. La primera, el premio Francesc Antich i Oliver a la trayectoria o iniciativa cívica, cultural o institucional, dirigido a personas, entidades o instituciones que se hayan distinguido por su aportación en la defensa, consolidación o proyectos del autogobierno, de su idendidad colectiva o del pensamiento autonomista o regionalista balear.

En segundo lugar, el premio Francesc Antich i Oliver de Estudios y Pensamiento Federalista, dirigido a autores de estudios académicos que contribuyan al debate sobre el federalismo, la cooperación interterritorial, el desarrollo del Estado autonómico y las formas avanzadas de gobierno.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva del PSIB será la encargada de convocar los premios, con carácter anual, y las candidaturas podrán ser propuestas por terceros o por iniciativa propia.

Los galardones se otorgarán según la decisión de un jurado integrado por un representante del PSIB, dos personas de prestigio en el ámbito académico o cultural, un especialista en derecho público o ciencia política y un secretario con voz pero sin voto.

RESOLUCIÓN CONTRA EL ACOSO SEXUAL

La Comisión Ejecutiva del PSIB, presidida por la secretaria general, Francina Armengol, ha aprobado una resolución contra el acoso sexual y para reclamar "máxima contundencia y tolerancia cero" en el ámbito del PSOE.

La formación, en la resolución, rechaza de forma "clara y contundente" las situaciones de acoso sexual conocidas en el sí del partido y manifiesta su "firme voluntad" de trabajar para erradicar este tipo de comportamiento.

"Nuestro compromiso es tan firme, que seremos la primera federación socialista del país que toma el compromiso de impulsar las actuaciones necesarias en materia de sensibilización, prevención y formación para evitar todo tipo de conductas machistas, especialmente para cargos públicos y orgánicos", ha dicho el portavoz.

En este sentido, ha lamentado que el machismo está "muy implantado" en la sociedad y que "queda mucho por hacer". No obstante, ha reivindicado que el Partido Socialista "siempre será parte de la solución, siempre estará al frente de las medidas en favor de las mujeres y en contra del machismo".

La resolución traslada el apoyo del PSIB a las mujeres víctimas y pide la revisión en profundidad de todo el sistema de protección de las mujeres en la organización, tanto del canal interno de denuncia, del protocolo contra el acoso y del órgano de resolución.