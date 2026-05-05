El PSIB promete aprobar la ley de limitación de vehículos si gobierna en el Consell de Mallorca

Reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSM. - EUROPA PRESS

PALMA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha asegurado que aprobará la ley de limitación a la entrada de vehículos en Mallorca, si los socialistas gobiernan el Consell de Mallorca tras las elecciones de 2027.

Esta es una de las iniciativas que ha puesto encima de la mesa la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, en declaraciones ofrecidas antes de participar en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FSM celebrada este martes.

Asimismo, ha aseverado que también propondrán mejoras en la red viaria, con más frecuencias en las líneas de autobuses y mejoras en la red ferroviaria, como la construcción del tren de Llevant.

"El PP ni tan solo pone en marcha las medidas que planteaban, ya que la semana pasada rechazaron en el Parlament la ley de limitación de vehículos en Mallorca, algo que ya hicieron en el Consell de Mallorca, cuando el 95 por ciento del texto era la misma ley que ellos mismos presentaron", ha sostenido.

Fernández ha señalado que hicieron esta propuesta porque pensaron que sería la manera de dar una solución al "colapso en las carreteras", incluso haciendo un "frente común" con el PP para "poner por delante a los ciudadanos de Mallorca".

"El PP se arrodilla, una vez más, a sus socios de Vox y ellos le han dicho que de limitar la entrada de vehículos nada de nada, cuando el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, dijo que estaría en vigor esta temporada turística pero ni siquiera se ha tramitado en el Consell y después aún tendría que ir al Parlament", ha resaltado.