El PSIB propondrá limitar la construcción en Ibiza exclusivamente a primeras viviendas destinadas a residentes

Archivo - Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg, a 1 de abril de 2025, en Ibiza

El PSOE en Ibiza ha anunciado este martes una propuesta para limitar la construcción en la Isla exclusivamente a primeras viviendas para residentes.

Según ha explicado la formación en un comunicado, el PSOE trasladará esta iniciativa a todas las instituciones, si bien ha explicado que es el Consell el que puede adoptar esta medida.

Para el PSOE, "es hora de medidas valientes" para abordar el problema de la vivienda. "Ibiza es una Isla con el territorio agotado. No podemos continuar creciendo de forma ilimitada mientras las viviendas se destinan a especulación o a alquileres turísticos ilegales. Debemos garantizar que las nuevas viviendas que se construyen van destinadas a quien realmente vive y trabaja aquí", han afirmado los socialistas.

Según han reiterado, la moción se llevará a los plenos municipales para exigir que se adopten medidas. La portavoz socialista Elena López ha criticado la "inacción" del PP en materia de vivienda.

"Tenemos personas con trabajo, con salario, que no pueden acceder a una vivienda digna. Tenemos jóvenes que no pueden emanciparse y que se ven obligados a abandonar su propia Isla y tenemos trabajadores viviendo en asentamientos porque es la única alternativa que encuentran. Esta no es la normalidad que podemos aceptar", ha dicho.

En el próximo pleno, el PSOE presentará hasta diez preguntas orales dirigidas al presidente del Consell, Vicent Marí, sobre su negativa a dimitir después de que la Audiencia Provincial le haga ir a declarar por el caso 'La vida islados'.

Entre otras cosas, le preguntarán si no considera que está violando el Código Ético del Consell o si ha recibido el apoyo de la presidenta del Govern, Marga Prohens, o del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para seguir en el cargo.

SOBRE TRANSPORTE

Por otro lado, el conseller Víctor Torres presentará una moción para reclamar una financiación equitativa en materia de transporte público, denunciando que el modelo actual de distribución de competencias y financiación en la Comunidad "no es homogéneo y genera desigualdades entre Islas".

La propuesta insta a establecer un mecanismo para calcular los costes reales del transporte público y revisar al alza la financiación para cubrir la insularidad, la estacionalidad y la presión turística de Ibiza.