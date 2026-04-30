El PSIB propone destinar a vivienda pública un solar de Sóller en el que está previsto instalar un punto verde

El solar del polígono de Son Angelats (Sóller) en el que se prevé la instalación de un nuevo punto verde. - PSIB

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sóller ha reclamado al equipo de gobierno que destine a la construcción de vivienda pública un solar del polígono de Son Angelats en el que está previsto que se instale un nuevo punto verde.

Es una de las alegaciones que, según ha informado el PSIB en un comunicado, han registrado a la propuesta de modificación del plan general de ordenación urbana del municipio con la que se pretende dar luz verde a este nuevo punto verde en Son Angelats.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz municipal, Jaume Mateu, ha defendido que los vecinos se han opuesto a este punto verde al entender que van en contra de lo que prevé la normativa del polígono.

Además, ha recriminado al equipo de gobierno que pretenda justificar la modificación del plan general con "un estudio de alternativas sin ningún fundamento" y pese al "impacto negativo" que esta instalación tendrá sobre las viviendas cercanas.

Según los socialistas, el planeamiento urbanístico de Son Angelats contempla dos zonas diferenciadas. La más cercana a la carretera de Deià está destinada a zonas residenciales y a los equipamientos administrativos o deportivos, mientras que la zona sur se reserva para las actividades industriales.

Este principio, han considerado, quedaría alterado puesto que el solar en el que se prevé la instalación del punto verde estaba en un principio pensado para albergar equipamientos administrativos o similares, como era el caso del cuartel de la Guardia Civil.

Con la propuesta de modificación de la normativa urbanística se le daría un uso industrial que estaría "alejado del criterio que motivó la creación de polígono y que servía para separar diferentes usos de forma adecuada".

Los socialistas, en sus alegaciones, han argumentado que "ninguna alternativa es mejor que dejar la situación como está ahora" y, por lo tanto, que lo ideal sería destinar el solar a construir viviendas de protección pública.

"Daría a los terrenos un uso más adecuado que permitiría paliar uno de los principales problemas que tiene el municipio, como es la dificultad para acceder a una vivienda. El alcalde solo acierta cuando rectifica y en este caso todavía está a tiempo", ha subrayado Mateu.