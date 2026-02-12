El PSIB propone una ley para definir el mar Balear y establecer especificidades en su gestión

Archivo - Un buceador durante una inmersión en El Toro. - INFORME MAR BALEAR - Archivo

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha presentado una iniciativa legislativa en el Parlament con la que pretende delimitar el mar Balear y crear un órgano de cogestión con otras administraciones y sectores implicados para proponer medidas de actuación diferenciadas del resto del Mediterráneo.

Los diputados del PSIB Marc Pons y Pilar Carbonero han expuesto esta norma que pretenden aprobar en la Cámara balear para que después sea refrendada por las Cortes, puesto que afecta a algunos de sus ámbitos competenciales.

El texto se basaría en una delimitación del mar Balear hecha por el biólogo Enric Ballesteros --fallecido en 2024-- y regularía un área de unos 72.200 m2 de aguas que rodean al archipiélago.

Este espacio estaría gestionado por una entidad en la que participarían el Gobierno central, el Govern, los Consells insulares y científicos o asociaciones de pescadores, entre otros.

Pons ha defendido la propuesta con el argumento de que así se podría establecer una base científica con la que regular una serie singularidades, en sectores como el pesquero.

Carbonero ha alegado que otro de los objetivos es proteger el mar Balear, ya que, a su juicio, es "importante" tratarlo como parte del territorio dado que es el mar que envuelve a Baleares y es un "entorno científico con un alto nivel de biodiversidad".

