El PSIB rechaza el discurso "xenófobo y racista" de Le Senne del Día de Baleares porque "no representa a nadie"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, pronuncia su discurso institucional por el Día de Baleares. - ISAAC BUJ

PALMA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha sostenido que el discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por el Día de Baleares ha sido "xenófobo y racista", por lo que, a su juicio, "no representa a nadie".

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha despachado estas palabras la intervención que ha pronunciado este domingo el representante de la Cámara autonómica en la Sala de Pasos Perdidos.

Para el socialista, el acto no habría sido un homenaje al Estatut d'Autonomia y lo ha calificado de "día triste" e "indignidad" porque, a su entender, Le Senne no habría hecho un discurso institucional.

Por eso ha señalado que debería haber hecho un discurso "integrador" pero ha aseverado que los únicos que le han aplaudido son "Vox y el PP", que "se aplauden mutuamente".

Negueruela ha indicado que el discurso ha mostrado una visión "sesgada" y ha ido en contra del catalán, por lo que, en su opinión, Le Senne habría "perdido la oportunidad de ser el presidente del Parlament" para pasar a ser "el presidente de dos grupos políticos".

En ese sentido, ha apuntado que "no refleja lo que piensan las islas" y sería "falso casi todo lo que ha dicho". Aquí ha subrayado que, pese a las referencias cristianas, Le Senne representaría a "una secta" y ha mantenido que los papas León XIV y Benedicto XVI "alertaban" contra los postulados políticos de Le Senne, por lo que ha considerado que su ideario "no es ni humanista, ni cristiano".

Por otro lado, ha censurado que haya reivindicado el cumplimiento del ordenamiento jurídico cuando el propio presidente tiene pendiente un juicio por "ir contra el ordenamiento jurídico", en referencia a cuando rompió la foto de Las Rojas del Molinar.

Negueruela ha argumentado que Le Senne habría "endurecido más su discurso" por el "marco fijado a nivel nacional" por Vox, por lo que lo ha tildado de "discurso voxista" con "problemas que no son reales".