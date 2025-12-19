El PSIB rechaza el informe sobre el parque agrario de Palma por "rebajar la protección y abrir la puerta a nuevos usos"

Archivo - El grupo socialista del Consell de Mallorca en un pleno insular - PSIB - Archivo

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha votado en contra del informe sobre el parque agrario de Palma aprobado en la Comisión Insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Ciotu) al considerar que rebaja la protección del suelo agrario y abre la puerta a usos no previstos.

El PSIB ha criticado en nota de prensa, tras la celebración de la Comisión, la "falta de planificación urbanística" del Ayuntamiento de Palma y ha alertado de la "pérdida" de patrimonio en los núcleos tradicionales.

Según el conseller socialista Jaume Mateu, el parque agrario tenía que ser una herramienta para preservar el paisaje y la actividad agrícola de Palma. No obstante, ha criticado, el Ayuntamiento "ha dejado dentro de un cajón" el Plan de Ordenación Detallada y "ahora se desprotegen" ámbitos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023 había blindado.

La formación ha sostenido que el PP en Cort, con el visto bueno del Consell, mantiene figuras de planeamiento que "no tiene ninguna intención" de desarrollar.

A su criterio, se copia el régimen transitorio de un Plan de Ordenación Detallada que "bloquearon" durante dos años, mientras "admiten abiertamente" que el parque agrario "no les interesa".

En este sentido, los socialistas han denunciado públicamente que se trata de una "falta de coherencia" que "solo genera confusión y paraliza proyectos estratégicos para el territorio".

La Comisión ha informado también sobre la modificación de las condiciones de edificación en los núcleos tradicionales en Palma, eliminando la obligación de dejar chaflanes. Según el PSIB, esta decisión puede facilitar la desaparición de edificios de valor arquitectónico y patrimonial.

"Eliminar los chaflanes puede tener sentido en determinados tramos urbanos, pero sin un plan específico se corre el riesgo de perder edificios tradicionales, como ya pasó con la obra del arquitecto Bennàssar en la calle 31 de Diciembre", ha advertido Mateu.

En cuanto al solar del antiguo estadio Lluís Sitjà, los socialistas han reclamado "claridad" sobre los equipamientos previstos y han exigido que se garantice un uso público y social del espacio que ha liberado la demolición del histórico recinto deportivo.

Para Mateu, no se puede "permitir" que un espacio tan emblemático de Palma "quede en la ambigüedad". "Es necesario definir unos equipamientos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía", ha reivindicado.

Finalmente, ha señalado que el informe deja "vía libre" a acabar con la portalada de entrada al campo, el único vestigio del campo que queda visible.