El PSIB reclama un cambio de rumbo del modelo turístico y de la política de vivienda en los ayuntamientos de Mallorca

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, en una rueda de prensa - PSIB

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales socialistas de Mallorca presentarán en los próximos plenos una moción para exigir a las instituciones competentes un cambio de rumbo ante la saturación turística, la "degradación" del territorio y la crisis de la vivienda.

La iniciativa, según ha señalado la formación en una nota de prensa, nace del "clamor ciudadano" expresado durante el mes de julio, con movilizaciones como la cadena humana en es Trenc y la manifestación del pasado 26 de julio en Palma.

Los socialistas han defendido que "una mayoría crítica" reclamó poner límites a un modelo de crecimiento que ya ha llegado a su punto de saturación.

En este sentido, la moción denuncia que la presión sobre los recursos naturales, la convivencia vecinal y los servicios públicos han alcanzado "niveles insostenibles", mientras los precios de la vivienda siguen subiendo y "prolifera" el alquiler turístico ilegal.

Para el PSIB, las decisiones recientes del Govern y del Consell de Mallorca, como la legalización de viviendas en suelo rústico, la negativa a declarar zonas tensionadas o la "rebaja de la tutela ambiental" en espacios protegidos, "han agravado la situación".

"Mallorca ha dicho basta, y los ayuntamientos tenemos la obligación de recoger este mandato democrático. No podemos continuar con políticas que favorezcan la especulación, la destrucción del territorio y la pérdida de derechos", ha afirmado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.

En este sentido, ha reivindicado que "es el momento de proteger la mayoría social y de garantizar que Mallorca sea un lugar habitable, digno y sostenible para las generaciones presentes y futuras".

La iniciativa propone medidas estructurales como la reducción legal del techo de plazas turísticas, blindar el suelo rústico y los espacios naturales protegidos, declarar zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, así como destinar fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a vivienda pública.

En el ámbito municipal, los grupos socialistas se comprometen a intensificar la lucha contra el alquiler turístico ilegal y a destinar íntegramente las sanciones urbanísticas a viviendas públicas y a rehabilitación residencial.

El PSIB ha defendido la transición hacia un nuevo modelo turístico y ha instado al Govern y al Consell a "rectificar inmediatamente" sus políticas y a asumir el mandato social expresado este mes de julio.