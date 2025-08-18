El PSIB reclama al Consell de Mallorca medidas para combatir las altas temperaturas

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reclamado al equipo de gobierno insular que adopte medidas para combatir las altas temperaturas y un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático.

La consellera socialista y secretaria de Turismo del PSIB, Joana Maria Adrover, ha recriminado al Consell que no disponga de ningún protocolo de actuación ante las olas de calor ni de una estrategia insular para garantizar el acceso al agua.

Los socialistas, en un comunicado, han alertado que la crisis climática "no es una amenaza futura" sino "una realidad presente que afecta gravemente a la vida cotidiana en Mallorca" debido a unas olas de calor "cada vez más intensas y prolongadas".

En ese contexto, ha sostenido el partido, la "falta de infraestructuras de adaptación pone en riesgo la salud de la población", algo que a su parecer estaría haciendo el Consell de Mallorca al mantener una actitud de "negación e inacción".

"No solo no hacen nada para adaptar la isla de Mallorca a las temperaturas extremas que ya sufrimos, sino que tienen al frente de el cuidado del medio ambiente a un conseller de Vox que niega la evidencia científica del cambio climático", ha reprochado Adrover.

La ausencia de planificación, ha alertado, afecta especialmente a los colectivos más vulnerables como pueden ser los niños, las personas mayores, los enfermos crónicos o aquellas con pocos recursos y que necesitan espacios frescos, accesibles y seguros.

"El grupo socialista ha pedido repetidamente al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) implante protocolos de atención a personas sin hogar por altas temperaturas, sin que los responsables hayan dado ninguna respuesta hasta la fecha", ha lamentado la socialista.

Adrover ha puesto como ejemplo las "medidas efectivas" que se están poniendo en marcha en otras ciudades, como los 366 refugios climáticos en red de Barcelona, la reurbanización de calles para reducir temperaturas de Viena, la habilitación de puntos de agua de París o la creación de corredores verdes de Medellín.

En Mallorca, por contra, "no tenemos ni una lista de refugios climáticos, ni una estrategia contra el calor, ni un plan de gestión de agua ambiciosa", ha criticado.

La situación hídrica en Mallorca, con algunos municipios aplicando restricciones de agua o previendo la llegada de camiones para abastecer a los vecinos, ha considerado Adrover, es "crítica".

Sin embargo, ha reprochado, estas señales no están siendo suficientes para que el Consell presente una estrategia clara que garantice el acceso al agua en un contexto de crisis climática. "La falta de agua ya no es una alerta puntual, es una emergencia estructural", ha afirmado la consellera socialista.

Adrover ha lamentado que, pese a todo, el PP y Vox "fomenten la sobreexplotación de los acuíferos y la generación de nuevos polos de demanda de agua donde no había" con la ley de obtención de suelo o la legalización de construcciones fuera de ordenación en la Serra de Tramuntana.

Con todo, los socialistas han propuesto la creación de una red insular de refugios climáticos abiertos a todo el mundo, la habilitación de sombras en las calles, la instalación de fuentes y vegetación o la apuesta por una gestión del agua planificada y con visión de futuro.

"La lucha contra la crisis climática es también una lucha por la dignidad y por la vida. Nos va el futuro, pero también nos va el presente", ha sentenciado la consellera.