El PSIB reclama un "escudo social" en Baleares y que Prohens deje de hacerse fotos con "amigos" como Airbnb

PALMA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha solicitado al Govern que adopte medidas como la limitación de precios de los alquileres, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o aplicar un "escudo social" para las personas más vulnerables y que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no se haga más fotos con empresas como Airbnb, a la que ha calificado de "amigos" que "no son los más adecuados".

Así se ha expresado el portavoz del PSIB, Rubén Castro, en la rueda de prensa previa a la Comisión Ejecutiva de la formación, celebrada este miércoles en la sede del PSIB.

En ella se ha discutido algunos asuntos como la problemática del acceso a la vivienda, que ha subrayado como la "principal causa de desigualdad y exclusión social".

Castro ha aseverado que el modelo del PP y sus socios de Vox pasa por la "especulación, vender el territorio y los derechos" a los especuladores, los promotores y su "nuevo socio" que es Airbnb.

Por el contrario, ha contrapuesto los territorios en los que se ha aplicado la Ley de Vivienda que habría servido para rebajar los precios de los alquileres entre cerca de un 9 por ciento como en el caso de Navarra o casi un 4% en Catalunya.