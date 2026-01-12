El PSIB reclama al Govern que colabore en la reconstrucción de Gaza y Palestina

Archivo - El diputado del PSOE Omar Lamin interviene durante un pleno en el Parlament balear, a 14 de noviembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Parlament ha registrado una proposición no de ley (PNL) a través de la cual pretende instar al Govern a colaborar de forma activa en la reconstrucción de Gaza y Palestina.

Según consta en la iniciativa, impulsada por el diputado Omar Lamin y registrada este lunes en la Cámara autonómica, el PSIB reclamará al Ejecutivo que colabore con los organismos internacionales, las entidades humanitarias y las organizaciones de cooperación para restablecer los servicios y las infraestructuras.

Entre ellos, los hospitales, los centros de salud, las escuelas, las viviendas, las redes de agua y saneamiento, el suministro energético y otros servicios esenciales que garanticen a la población de los territorios palestinos poder llevar "una vida digna".

La PNL, que deberá ser debatida en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, también busca instar al Govern a impulsar la creación de una Comisión Interinstitucional para la Reconstrucción y la Cooperación con Gaza y Palestina en la que estén presentes los consells insulares, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y las entidades de cooperación.

Esta comisión, para los socialistas, debería definir las líneas estratégicas, los mecanismos y las políticas de coordinación para canalizar los fondos de solidaridad y cooperación provenientes de las diferentes administraciones públicas del archipiélago con la finalidad de apoyar los proyectos de reconstrucción y a las entidades que trabajan sobre el terreno.

La iniciativa contiene otros dos puntos con los que el PSIB pretende que el Govern reitere la solidaridad de la ciudadanía de Baleares con la población palestina, especialmente con las víctimas del conflicto, y que la comunidad internacional asegure el cumplimiento efectivo de un alto al fuego que hasta ahora "no se está respetando" y trabaje para una paz "justa, duradera y segura".

En su exposición de motivos, el diputado recuerda las más de 67.000 personas "asesinadas" y las miles de "familias rotas, niños huérfanos, hospitales destruidos y escuelas reducidas a ruinas" que hasta ahora han dejado los ataques israelíes.

"La comunidad internacional tiene la obligación moral de actuar. No podemos retornar las vidas arrancadas, no podemos borrar el dolor de los que lo han perdido todo, pero sí podemos contribuir a reconstruir. Recrear espacios de vida, de oportunidad y de futuro", expone Lamin.

En esa línea, el socialista sostiene que el Govern, los consells y los ayuntamientos de Baleares "tienen el deber de sumar esfuerzos, recursos y voluntades para hacer posible que esta reconstrucción sea una oportunidad de vida para el pueblo palestino".