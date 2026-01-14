El PSIB reclama al Govern que "trabaje con la sociedad civil" por la financiación y no defienda "los intereses del PP"

La vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha pedido al Govern que se "siente a negociar" con el Ejecutivo central y "trabaje con el resto de la sociedad civil" para mejorar la financiación de Baleares, en lugar de "defender los intereses que dicta el PP desde Madrid".

La vicesecretaria general del PSIB, Rosario Sánchez, ha valorado el incremento de 412 millones para financiación de Baleares que propone el Gobierno del Estado y que este miércoles se ha expuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según ha explicado el PSIB en un comunicado.

La representante socialista ha criticado la postura "intransigente" y de "pegar patadas" que, a su juicio, tiene el PP de Prohens, por lo que ha solicitado al Govern debata con la sociedad civil para obtener una propuesta "consensuada" con la que después "poder negociar con el Gobierno del Estado".

En este sentido, Sánchez ha recordado que siempre que ha habido un Govern progresista en Baleares, "se han negociado y obtenido mejoras de financiación" para las islas "gobernara quién gobernara en Madrid".

Al mismo tiempo, ha señalado que con estos gobiernos progresistas se ha conseguido un Régimen Especial para Baleares, que ya ha reportado más de 170 millones en inversiones, que ha permitido más recursos o un 75 por ciento de descuento a los desplazamientos de los residentes, entre otros aspectos.

Por eso, los socialistas han exigido al Govern que trabaje para lograr "lo mejor" para las islas y ha recordado que, con 412 millones de euros extra, "se pueden hacer muchas cosas", a lo que ha puesto como ejemplo la contratación de "más de 5.000 médicos más para una sanidad que actualmente tiene las listas de espera disparadas".

Sánchez también ha expuesto que este incremento significaría poder mejorar la atención en la dependencia, hacer más escuelas o hacer más centros de salud.

"Se podrían hacer tantas y tantas cosas que el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, no puede rechazarlas, ni sacrificarlas para atender las demandas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde Madrid", ha alegado.

Ante la postura del PP, ha pedido al Govern que "entienda bien cómo es este sistema de financiación" para después "trasladar esta información a la sociedad civil organizada y el resto de partidos". Seguidamente, ha planteado que, entre todos, se pacte una "posición común" que después defiendan Prohens y Costa en Madrid con el objetivo común de "mejorar los servicios públicos de las islas".