El PSIB reclama más inversión en investigación en la lucha contra el cáncer

PALMA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reclamado que las administraciones públicas pongan más recursos y destinen más inversión a la investigación contra el cáncer.

Coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, la diputada Patricia Gómez ha pedido una lucha "constante" contra el cáncer y ha hecho un llamamiento a reforzar la sanidad pública para conseguir nuevos adelantos científicos.

Gómez ha puesto como ejemplo los avances logrados por Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas o los cribados precoces contra los cánceres de mama, de próstata o de pulmón.

En este sentido, la socialista ha insistido en la importancia del papel de las administraciones públicas para conseguir que todos los cánceres se conviertan en enfermedades crónicas que se puedan tratar a lo largo del tiempo.

Al mismo tiempo, el PSIB ha mostrado todo su apoyo a los profesionales e investigadores que con su trabajo contribuyen a salvar vidas, lo que muestra la necesidad de un sistema sanitario público más fuerte que nunca.

Gómez ha lanzado un mensaje de apoyo y fuerza a todas aquellas personas que sufren la enfermedad.