El PSIB reclama un pleno urgente en Mallorca para aprobar la limitación de entrada de vehículos

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Socialistas de Mallorca han reclamado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Consell monográfico de movilidad y que desbloquee la aprobación de la limitación de entrada de vehículos.

Lo han explicado este lunes la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y la portavoz de la formación en la institución insular, que han reclamado medidas concretas para reducir el número de vehículos en la isla y reforzar el transporte público, los proyectos ferroviarios y hacer que Mallorca asuma las competencias en materia de transporte como ya tienen otros consells insulares, según ha recogido la formación en nota de prensa posterior.

Fernández ha subrayado la urgencia de la convocatoria. "Si queremos trabajar por la movilidad sostenible, tenemos que dar pasos y aprobar esta ley", ha argumentado.

La líder de los socialistas ha criticado que después de tres años de legislatura, las iniciativas anunciadas por el Govern y por el Consell no se han traducido en medidas valientes y efectivas.

En este sentido, Fernández ha recordado que hace dos meses los Socialistas presentaron un proyecto de ley para la regulación de entrada de vehículos, que incluía íntegra toda la propuesta del PP.

"Hay consenso en este punto, solo Vox se desmarcó, y por eso el PP ha dejado esta ley al cajón", ha afirmado la socialista, que ha reclamado "valentía para poner en marcha políticas integrales de movilidad, y no solo hablar de poner asfalto en proyectos pequeños".

Cladera, por su parte, ha lamentado que el PP no haya tomado la iniciativa para aprobar medidas de movilidad. "Galmés ha ido de farol con la regulación de entrada de vehículos, igual que con la rebaja de plazas turísticas. Pone excusas de mal pagador para no avanzar en la tramitación", ha añadido.

Para la portavoz de los socialistas en el Consell, Galmés reduce el debate de movilidad a habla de poner asfalto y pedir financiación a Madrid, porque Vox "le aprieta".

TAPAR OCHO AÑOS DE PARÁLISIS

El PP, por su parte, ha acusado al PSIB de hipocresía política y de querer generar ruido para tapar ocho años de inacción al frente del Consell de Mallorca.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell, Bernat Vallori, ha recordado que durante los mandatos del Pacte no se impulsó ni un primer estudio de capacidad de carga, ni una propuesta sobre la mesa, ni ninguna voluntad política real para afrontar la saturación.

Según el portavoz adjunto 'popular', el gobierno de izquierdas quedó bloqueado por sus propias discrepancias internas y fue incapaz de tomar decisiones.

"Si algo hicieron fue perder los 230 millones de euros del convenio de carreteras y dejar a Mallorca sin la modernización de infraestructuras que necesitaba", ha añadido, criticando que durante ocho años no solo no se reguló la movilidad, sino que tampoco se ejecutaron las inversiones clave para mejorar la red viaria de la isla.

"Si hubieran hecho su trabajo cuando gobernaban, hoy esta regulación ya estaría en vigor. Pero no lo hicieron. Y ahora intentan tapar su inacción con titulares vacíos", ha afirmado.

El 'popular' ha defendido que ha sido el gobierno presidido por Llorenç Galmés quien, por primera vez, ha impulsado una proposición de ley con medidas "valientes, decididas y realistas" para ordenar la movilidad en Mallorca y afrontar la saturación con herramientas jurídicas concretas.

En este sentido, Vallori ha asegurado que el actual ejecutivo trabaja "con responsabilidad y buscando el máximo consenso posible, con partidos, con el sector y con la sociedad civil".

"Sin estridencias, sin ruido y sin confrontación estéril. Justo lo contrario de lo que hacían ellos", ha subrayado. Finalmente, el portavoz adjunto ha cargado contra la ex presidenta del Consell. "La señora Cladera está completamente desorientada, sin rumbo y sin proyecto. Debería explicar a sus votantes por qué todo lo que ahora exige no lo hizo cuando tenía la responsabilidad de gobernar".