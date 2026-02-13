El PSIB reclama políticas de apoyo y financiación para sector de la biotencología y la biomedicina en Baleares

Representantes del PSIB, reunidos con miembros del Clúster biotecnológico y biomédico de Baleares. - PSIB

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reivindicado el papel de las empresas del sector de la biotecnología y la biomedicina a la hora de cambiar el modelo económico de Baleares y ha reclamado políticas de apoyo, financiación, ocupación e infraestructuras para ellas.

Así lo ha expuesto la secretaria de ciencia y universidades de los socialistas, Marga Frontera, después de mantener una reunión con representantes del Clúster biotecnológico y biomédico de Baleares (Bioib).

El encuentro, según ha informado el PSIB en un comunicado, ha tenido lugar en el marco de las diferentes reuniones que está manteniendo con agentes económicos y sociales de cara a la redacción de su conferencia política.

Frontera ha reivindicado la necesidad de este proceso de escucha para poder "transformar la realidad económica hacia un futuro con una riqueza más compartida y sostenible".

"El Bioib está haciendo un gran trabajo incorporando muchas empresas con gente muy joven y mucho talento, formados en nuestra comunidad. Y lo que necesitan es encontrar acompañamiento en forma de políticas de apoyo, financiación, cocreación, ocupación e infraestructuras que necesitan para llevar a cabo esta transformación del modelo económico", ha subrayado.

La presidenta del clúster, Zara Pons, ha puesto de relieve la importante tarea de investigación que han llevado a cabo durante sus 15 años de existencia, en los que han abordado la salud y la innovación desde todos los ámbitos.

"Es necesario un cambio, no solo en el modelo económico, sino también desde el punto de vista cultura, para brindar más apoyo a la innovación y a la ciencia, y que eso forme parte de la esencia de nuestro territorio", ha defendido.

Para los miembros del clúster, ha incidido, lo esencial es "más apoyo institucional, de los centros públicos, de las universidades, de los hospitales y de las empresas para ayudar a sacar adelante más innovación y más ideas".

La financiación para dar continuidad a sus trabajos, ha incidido Pons, debería ser "permanente" ya que las soluciones suelen llegar tras largos tiempos de investigación.

En la reunión también han estado presentes los diputados socialistas en el Parlament Llorenç Pou y Patricia Gómez, el secretario de Organización del PSIB, Cosme Bonet, y el secretario de Economía de la Agrupación Socialista de Palma, Josep Madico.