El PSIB reclama el traspaso de las competencias de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca

Archivo - Autobús interurbano en Mallorca. - GOIB - Archivo

PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) - El PSIB ha reclamado el traspaso de las competencias de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca con el objetivo de unificarlas con las de carreteras y, de este modo, poder diseñar "la movilidad de la Mallorca del futuro".

Se trata de una moción que los socialistas defenderán en el próximo pleno de la institución insular y que este jueves han presentado los consellers Catalina Caldera y Jaume Mateu.

Cladera, portavoz del grupo socialista en el Consell, ha definido la iniciativa como una "contramoción" a la que presentará el PP relativa a la aprobación del convenio de carreteras, a la que ya ha adelantado que votarán en contra.

A su parecer, la política de movilidad del presidente insular, Llorenç Galmés, "no es integral, ni sostenible, ni va dirigida a mejorar la red viaria". "Solo piensa en carreteras, ya lo demostró con sus promesas electorales", ha criticado.

Para darle la vuelta a esta situación, los socialistas tratarán de conseguir el apoyo del pleno para instar al equipo de gobierno a reclamar al Govern el traspaso de las competencias en materia de transporte terrestre y ferroviario.

Es una competencia que está prevista en el Estatut d'Autonomía y que otros consells insulares ya tienen, ha subrayado Mateu. "Permitiría que el Consell de Mallorca no solo trabaje en carreteras sino también en transporte público, dando así solución a los problemas de movilidad", ha apuntado.

Además, ha añadido, permitiría unificar en un solo presupuesto todas las inversiones en materia de movilidad y, por ejemplo, diseñar si las conexiones entre los municipios pueden hacerse a través de nuevas carreteras o del transporte público.