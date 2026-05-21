El PSIB reivindica el legado de Zapatero y evita pronunciarse hasta que haya "hechos constatados"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. - Nacho Frade - Europa Press

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha reivindicado este miércoles el "legado" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha evitado valorar las informaciones publicadas sobre el auto judicial a raíz del rescate de Plus Ultra hasta que existan "hechos constatados".

Así se ha pronunciado el portavoz socialista, Rubén Castro, que ha defendido el "respeto" a jueces y fiscales y ha reclamado "dejar trabajar con tranquilidad" a los profesionales de la Justicia, evitando "presiones e injerencias".

Asimismo, ha reivindicado el legado político de Zapatero y ha asegurado que entre los socialistas existe un "reconocimiento claro" a avances como las leyes de igualdad, el matrimonio entre personas del mismo sexo o su contribución a la lucha contra ETA.

El portavoz socialista ha insistido en que será el momento de hacer valoraciones "cuando existan hechos constatados sobre posibles irregularidades".