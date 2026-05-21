El PSIB reprocha al Consell que haga promoción turística cuando Mallorca "está masificada"

Archivo - El grupo socialista del Consell de Mallorca en un pleno - PSIB - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha reprochado al equipo de gobierno insular que destine fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a promoción turística mientras la isla "sufre masificación".

Así lo ha criticado la formación en un comunicado, en referencia a la campaña turística anunciada recientemente por el Consell y a la que se destina un millón de euros.

Para el conseller socialista Andreu Serra, esta campaña "desmonta toda la estrategia que ellos mismos --el equipo de gobierno-- habían anunciado esta legislatura".

"El gobierno insular gastó hace un año 300.000 euros en crear una marca turística bajo el lema 'Ca nostra' y que ahora ha sido sustituida sin justificación por un nuevo eslogan, 'De bon de veres', que no tiene ninguna coherencia ni conexión con ningún otro proyecto estratégico", ha dicho.

En este sentido, ha agregado que la campaña 'Ca nostra' fue "una costosísima operación de imagen que fue justificada" por el presidente insular, Llorenç Galmés, y el conseller insular de Turismo de aquel entonces, José Marcial Rodríguez.

Una campaña que, según Serra, "ahora va directamente a la basura para poder justificar un nuevo gasto en materia de promoción turística".

El socialista ha considerado que esta operación es "promoción turística pura y dura" y, en consecuencia, "justo lo que el Consell había prometido que no haría".

"Mientras Mallorca afronta episodios de saturación, presión sobre los recursos naturales y un verano marcado por temperaturas extremas, el gobierno insular decide ignorar todas estas necesidades e insuflar millones a la Fundación Turismo Responsable para hacer campañas que no aportan nada al futuro de la isla", ha lamentado.

Igualmente, ha cargado contra el Consell por la "falta absoluta de participación y transparencia" en la toma de decisiones. Según Serra, la campaña no ha sido consensuada y solo servirá para "inflar la carrera electoral" de Galmés.

Con todo, el socialista ha remarcado que el ITS "no nació para hacer promoción", sino para compensar los impactos del turismo. Por ello, ha reclamado al Consell que reoriente los fondos hacia proyectos que "realmente contribuyan a la sostenibilidad y al bienestar de la ciudadanía".