El PSIB reprueba al Consell de Mallorca que no aporte informes o estudios sobre la incineración de basuras de Ibiza

Archivo - Planta de Tirme. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha censurado que el Consell de Mallorca no haya aportado informes o estudios sobre la incineración de basuras de Ibiza, un mes después de que aprobara la autorización para el inicio de una prueba piloto.

De este modo, la portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha afirmado que el equipo de gobierno insular "ha ocultado los informes que explican la medida" y ha pedido "más transparencia y explicaciones" al vicepresidente y conseller insular de Medio Ambiente, Pedro Bestard, sobre este asunto.

En un comunicado, la consellera insular se ha quejado de esta "ocultación de los detalles", ya que solo conocen los datos de manera "aislada e inconexa".

"Menos de diez camiones en el día, basuras tratadas previamente en Ibiza y una promesa de basuras que no oleran mal, son las únicas características del traslado que ha comunicado el vicepresidente del Consell", ha criticado.

Asimismo, ha señalado que el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, "deciden" y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, "agacha la cabeza".

De este modo ha pedido saber cuál será el precio que aportará el Consell d'Eivissa a Mallorca por el servicio de incineración de basuras de este plan piloto.

La liquidación del presupuesto de 2025 también ha estado presente en el pleno del Consell de este jueves. Desde el PSIB han apuntado que un resumen contable del Consell "confirma la mala gestión de Galmés", después de que haya dejado sin ejecutar 135 millones de euros, por lo que "solo habría invertido uno de cada cuatro euros previstos y acumula 10,5 millones en facturas al cajón".

También ha remarcado el "incumplimiento" del convenio de carreteras, la "baja ejecución" en Turismo y la "falta de gasto social" en el IMAS, por lo que ha considerado que sería "muy grave" que el remanente de 2026 volviera a "hinchar" el presupuesto de Tirme en lugar de destinarse a "necesidades sociales como vivienda o el escudo social".

Por otro lado, PSIB, MÉS per Mallorca y Coalició per Mallorca han impulsado y defendido una moción conjunta en el Consell de Mallorca para apoyar en el 'Correllengua Agermanat 2026', al destacar su papel en la promoción de la lengua y la cultura catalana.

La iniciativa, organizada por Joves de Mallorca per la Llengua, recorrerá varios territorios del 19 de abril al 5 de mayo y pasará por Mallorca los días 2 y 3 de mayo. Finalmente, la moción ha quedado aprobada en el pleno del Consell. El responsable de Joves de Mallorca per la Lengua Pau Emili Muñoz ha intervenido en este punto del orden del día.

El conseller insular del PSIB Joan Méndez ha subrayado que la propuesta quiere "reafirmar el compromiso" del Consell con una iniciativa que, desde hace décadas, contribuye a "fortalecer la cohesión social y el sentimiento de comunidad".

También ha remarcado que el Correllengua es "un espacio de encuentro intergeneracional" que reivindica la lengua y la cultura desde "el respeto, la convivencia y la participación", y ha defendido la necesidad de un apoyo institucional firme ante las "iniciativas de odio que promueve la extrema derecha cuando se trata de defender el catalán".

Igualmente, el PSIB ha presentado una moción en el Consell de Mallorca para impulsar un modelo de movilidad sostenible ante lo que considera una "inacción" por parte del gobierno. Los socialistas reclaman retomar la ley de regulación de vehículos, reforzar el transporte público y avanzar hacia una gestión insular integral de la movilidad.

El conseller insular del PSIB Jaume Mateu ha defendido que la moción establece qué herramientas tiene que disponer el Consell para dibujar "la movilidad del futuro" y ha recordado que la normativa vigente "ya permite asumir competencias completas en transporte".

Mateu ha advertido que la regulación de vehículos es "una herramienta clave" para afrontar la afluencia masiva. También ha lamentado que, en tres años, "no ha habido ningún cambio real de movilidad" porque, a su juicio, el PP "no es capaz de ejecutar proyectos transformadores".

Así, ha recordado que el PP tiene "guardados en un cajón" los 185 millones para el tranvía de Palma o el proyecto de tren de Llevant que "dejaron en la anterior legislatura".

Con motivo del 8 de marzo, el PSIB ha advertido del "retroceso" en políticas de igualdad y reclama que el Consell de Mallorca recupere su papel como "garante de la coeducación y de la seguridad digital de las mujeres".

El texto alerta que el acoso en el "salvaje oeste digital" es la "nueva frontera de la desigualdad" y exige la renovación inmediata del Plan de Coeducación, así como el refuerzo de las políticas municipales de igualdad.

Gamundí ha remarcado que no se puede permitir que una generación entera "retroceda al siglo pasado" y ha reivindicado la coeducación como "la herramienta que garantiza la libertad de mañana".

El texto también pone el foco en el "empoderamiento de las mujeres recién llegadas, la convivencia intercultural y la necesidad de reforzar la presencia de referentes femeninos en el ámbito educativo y comunitario". La moción insta el Govern y al Consell a impulsar campañas de coeducación digital para "proteger niños y jóvenes del acoso, la pornografía y los discursos machistas".