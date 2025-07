El PSIB respalda la remodelación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y las medidas para prevenir la corrupción

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha respaldado la remodelación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y las medidas aprobadas en el Comité Federal del PSOE de este sábado para prevenir la corrupción en el partido.

Así lo ha expresado el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB-PSOE, Cosme Bonet, con motivo del Comité Federal del PSOE, constituido este sábado en Madrid, y al que ha acudido una delegación de los socialistas de Baleares, encabezada por Armengol.

Bonet ha explicado que la intervención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido para analizar la situación en que ha quedado el partido después de los hechos conocidos hace unas semanas, que condujeron a la expulsión del hasta entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Esto ha provocado una "profunda remodelación" de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en palabras de Bonet. "Remodelación, cambios, impulsados por el secretario general, Pedro Sánchez, a los cuales la delegación de los socialistas de Baleares da apoyo", porque, a su juicio, "es evidente que el PSOE ha de ser ejemplar en su respuesta, ha de ser contundente ante la ciudadanía pero también ante la militancia del partido cuando se producen casos como este".

"No se puede ser tolerante ante ningún caso de este tipo", ha manifestado Bonet. Por eso, ha aclarado que las medidas aprobadas "no solo han sido cambios de personas con responsabilidades orgánicas clave, como es la Secretaría de Organización, si no un paquete de diferentes medidas que se aplicarán y que supondrán cambios en el código ético y en los estatutos del partido".

Pues, ha considerado que "hay que dar más transparencia" así como "hacer más complicado que comportamientos como estos que han obligado a la expulsión de los hasta ahora compañeros se vuelvan a repetir".

"La contundencia que ha expresado y que aplicará el PSOE a partir de este Comité Federal es una muestra de la voluntad de seguir siendo un partido que lidere la alternativa progresista de este país, que lidere el gobierno progresista que durante estos siete años ha estado transformando España, y que se ha convertido en un modelo en el conjunto de Europa de políticas socialdemócratas, en un contexto internacional que no se puede obviar, donde avanzan gobiernos autoritarios, donde la ultraderecha tiene más presencia que nunca".

"En este contexto", para el secretario de Organización y Acción Electoral del PSIB-PSOE, "es más importante que nunca ser capaces de hacer estos cambios", así como también "ser capaces de transformar aquellas medidas que se han mostrado ineficaces para cortar la irrupción de determinados personajes en el partido".

"A partir de aquí, el primer compromiso es con la ciudadanía, ya que es su confianza la que se quiere recuperar", ha dicho Bonet, confiando en que "con todas las medidas adoptadas esta jornada y los cambios hechos en la dirección federal del partido, se han puesto las bases para recuperar la confianza y credibilidad del PSOE".