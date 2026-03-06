El PSIB señala el machismo y su blanqueamiento como una de las principales amenazas a la democracia. - PSIB

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha situado este viernes, en vísperas del Día de la Mujer, el machismo y su blanqueamiento como una de las principales amenazas contra la democracia, la igualdad y la convivencia.

Los socialistas, según han indicado en un comunicado, han mantenido un encuentro con una decena de entidades feministas en el marco de la conmemoración este domingo del Día de la Mujer.

En la reunión ha participado la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, la secretaria de Igualdad del PSIB, Milena Herrera; la secretaria de Igualdad de la FSM, Mª Àngels Pujol; y la secretaria de Igualdad de las Juventudes Socialistas de las Islas , Cèlia Cerón.

Fernàndez ha remarcado que los datos y la realidad social obligan a levantar la voz con más fuerza que nunca y ha recordado que la violencia contra las mujeres y las jóvenes crece, y que "la impunidad y la permisividad ante discursos machistas se han convertido en un retroceso moral y ético que no se puede tolerar".

"No podemos normalizar que se justifique o minimice la violencia machista. Esto pone en riesgo la convivencia y los valores democráticos que sostienen nuestra sociedad", ha añadido.

La dirigente socialista ha insistido en que la lucha feminista es imprescindible ante una realidad que continúa siendo alarmante. "Cada semana hay mujeres asesinadas y detrás de cada asesinato hay miles de situaciones de violencia que muchas mujeres viven en silencio. Ante esto, solo cabe una respuesta: tolerancia cero, siempre", ha declarado.

Fernández también ha hecho especial mención al aumento de la violencia machista en ámbitos digitales y de redes sociales, que afectan especialmente las mujeres jóvenes.

"Es una forma de violencia que se extiende y que exige medidas contundentes y urgentes", ha reclamad, al tiempo que ha exigido más protección para niños y adolescentes.

En este sentido ha recordado la moción que el Grupo Socialista en el Consell de Mallorca lleva al próximo pleno y que apela a la coeducación y al incremento de recursos públicos para prevenir esta nueva manifestación digital de machismo y humillación de la mujer, a partir de iniciativas que frenan la impunidad en las redes, como las que ya ha empezado a implantar el Gobierno de España.

Los socialistas también han advertido del retroceso en coeducación y políticas de igualdad en aquellas comunidades donde gobierna la derecha con el apoyo de Vox.

Durante el encuentro, las representantes socialistas han reivindicado la necesidad de reforzar los recursos contra la violencia machista, especialmente los centros de atención 24 horas, y han reclamado valentía política para combatir la cosificación y la mercantilización del cuerpo de las mujeres, tanto en el ámbito físico como en el digital.

"No podemos permitir que se venda como empoderamiento aquello que es una nueva forma de sumisión y mercantilización", ha afirmado Fernández.

Amanda Fernández ha hecho un llamamiento a toda la sociedad a movilizarse este 8M y a mantener el compromiso con la igualdad cada día del año.