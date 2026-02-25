El PSIB solicita la comparecencia del director general de Turismo por la recalificación de terrenos en Estellencs

El PSIB y Per Estellencs tras el pleno donde se ha votado el nuevo plan de urbanismo. - PER ESTELLENCS

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB solicitará la comparecencia del director general de Turismo del Govern, Miquel Àngel Rosselló, para que de explicaciones acerca del nuevo plan urbanístico de Estellencs, municipio del que es regidor, y la recalificación de terrenos que le podrían beneficiar.

Lo ha anunciado el portavoz adjunto del grupo socialista, Marc Pons, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada este miércoles.

"Hemos pedido su comparecencia para que explique los intereses que tiene para actuar de la manera que lo están haciendo", ha señalado el diputado.

Los socialistas, según anunciaron el martes, están estudiando la posibilidad de emprender acciones legales contra la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de Estellencs al considerar que la votación en el pleno estuvo plagada de "irregularidades".

Esto se debe a que la semana pasada el alcalde, Bernat Isern, y el regidor del equipo de gobierno Miquel Àngel Rosselló se ausentaron de la votación alegando que les afectaba directamente al recalificar de rústico a urbano terrenos de su propiedad o de familiares directos.

Con su ausencia, el resultado de la votación no alcanzó la mayoría absoluta exigida legalmente, por lo que la iniciativa decayó y se convocó una nueva sesión, celebrada este martes con el mismo orden del día.

En esta ocasión tanto el Isern como Roselló sí votaron, y lo hicieron a favor, aunque los socialistas han recriminado que no se mostraran los informes oficiales que supuestamente avalaban su participación.

El PSIB ha alertado que el cambio de criterio se justificó únicamente con capturas de correos electrónicos y explicaciones verbales de la secretaria municipal, sin que constaran informes técnicos en el expediente.