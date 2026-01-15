El PSIB de Sóller censura que la piscina de Son Angelats siga cerrada por obras "sin fecha de apertura"

Imagen actual de la piscina de Son Angelats en Sóller. - PSIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha achacado a la "mala gestión" del Ayuntamiento de Sóller --gobernado por el PP-- que la piscina de Son Angelats continúe cerrada por obras "sin fecha de apertura".

Los socialistas han indicado que esta infraestructura, "muy utilizada" por todos los 'sollerics', cerró en el mes de agosto con la "excusa de la sequía" --según el alcalde, Miquel Nadal--, y después comenzaron unas obras que tenían que durar "unos meses" pero pasan las semanas y "todavía no se sabe cuando se podrá retomar la actividad deportiva".

En un comunicado, el secretario general de la Agrupación Socialista de Sóller y portavoz del PSIB en el Ayuntamiento, Jaume Mateu, ha asegurado que el PP "ha engañado a todo el mundo" con "diferentes excusas para cerrar la instalación".

"Prometió alternativas para entrenar, como la piscina pequeña, que al final no se ha podido emplear, y se habría podido esperar a los meses de verano para hacer las obras sin perjudicar a los usuarios ni a los clubes acuáticos", ha lamentado Mateu.

Desde el PSIB han apuntado que la "falta de previsión" del Ayuntamiento ha hecho un "daño terrible" a los clubes acuáticos y a los usuarios de la piscina.

"Hay que tener en cuenta que hay mucha gente mayor que necesita los ejercicios para su salud y que no han podido encontrar alternativas para nadar fuera de Sóller, mientras que otras muchas personas se han tenido que desplazar fuera del pueblo para poder mantener su actividad física", ha alegado.

Por eso ha reivindicado que el Ayuntamiento tiene que estar "siempre" junto a los clubes deportivos y de los usuarios de las instalaciones municipales.

Por todo ello, los socialistas de Sóller han exigido a Nadal que dé una fecha de apertura que ayude a los usuarios a planificarse y a retomar su actividad pero también que explique los motivos por los que se han hecho así las cosas.

"El ejemplo de la piscina de Son Angelats es un caso más de la mala gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Sóller, y que desgraciadamente pasa con otros muchos temas, fruto de la falta de un proyecto claro para el municipio, el desgaste de años gobernando y de la falta de previsión y ganas de trabajar del equipo de gobierno", ha subrayado.