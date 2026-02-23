El PSIB de Son Servera exige más recursos para la limpieza de los colegios y acusa al Ayuntamiento de "abandonarlos"

Rene Cañadas (centro) junto a la ejecutiva del PSOE del ayuntamiento de Son Servera. - PSOE

PALMA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB de Son Servera ha criticado este lunes la falta de mantenimiento y limpieza en los centros de educación infantil y primaria Jaume Fornaris de Son Servera y Na Penyal de Cala Millor, y ha acusado al Ayuntamiento de tenerlos "abandonados".

Los socialistas se han sumado así a las quejas de la comunidad educativa ante las deficiencias detectadas en las instalaciones, que atribuyen a la falta de personal.

En un comunicado, el PSIB ha instado al alcalde, Jaume Servera (PP), a poner en marcha un plan de choque que revierta la situación actual, cubrir de manera inmediata las plazas necesarias y establecer un calendario de actuaciones que permita recuperar la normalidad en las escuelas y garantizar condiciones dignas.

"Entendemos que los colegios deben ser una prioridad absoluta, puesto que son espacios fundamentales para la educación, el bienestar y la seguridad de los niños. No podemos aceptar que la falta de mantenimiento ponga en riesgo su salud y bienestar", ha señalado la portavoz municipal socialista, Reme Cañadas.

En este sentido, ha afirmado que el Ayuntamiento debe "dejar de excusarse" y empezar a planificar y dotar de recursos suficientes a los centros, además de anunciar medidas concretas recogidas en un calendario de actuaciones que pueda ser fiscalizado públicamente.

Asimismo, el PSIB-PSOE ha acusado al equipo de gobierno municipal de "despreocuparse" de la educación pública en favor de la enseñanza privada y ha considerado "insuficiente" la explicación del alcalde sobre la falta de recursos.

"La falta de previsión y planificación en recursos humanos no puede repercutir en la calidad de los servicios básicos que se prestan a la ciudadanía y, menos aún, en los centros escolares, donde la salud y la seguridad de los niños deben ser prioritarias", ha concluido la portavoz.