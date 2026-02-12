El PSIB traslada sus condolencias a la familia de Veramendi y al PP tras su fallecimiento

Archivo - El diputado del PP Carlos Luis Veramendi en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha mostrado sus condolencias a la familia del exdiputado Carlos Veramendi y al PP, después de que este jueves se haya conocido su fallecimiento.

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha lanzado este mensaje de respeto en la rueda de prensa ofrecida este jueves, al ser consultado por la muerte del que fuera miembro del hemiciclo y también conseller insular en el Consell de Mallorca y regidor de Palma.

Pons ha destacado el trato y capacidad de diálogo de Veramendi, con quien coincidió en la legislatura 2011-2015, y ha señalado que es una noticia que "es de lamentar".