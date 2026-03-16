PSIB, Vox y PP destacan el resultado de sus partidos en Castilla y León y MÉS considera que "no hay nada a celebrar"

Archivo - Mesa electoral - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, Vox y PP han destacado el resultado de sus partidos en las elecciones en Castilla y León, mientras que MÉS per Mallorca ha considerado que "no hay absolutamente nada a celebrar", ya que la única mayoría posible es la conformada por PP y Vox.

Por un lado, la vicesecretaria del PSIB, Rosario Sánchez, ha subrayado en una rueda de prensa este lunes que "la gente está comenzando a ver que tener la derecha y la ultraderecha al frente de las instituciones es un problema".

A su entender, los resultados son "síntoma de que la ciudadanía comienza a ver esta falta de responsabilidad del PP" que, ha criticado, "prioriza sus intereses electorales al acercase cada vez más a Vox a los intereses de la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha celebrado, en la rueda de prensa previa al pleno, los "buenísimos" resultados obtenidos que, a su entender, muestran que Vox "no ha llegado a su techo".

"Seguimos avanzando paso a paso e imponiendo este sentido común que los ciudadanos españoles buscan en un partido como el nuestro", ha sostenido.

También en la rueda de prensa parlamentaria, la portavoz adjunta de los 'populares', Marga Durán, ha puesto en valor la victoria "incuestionable" del PP, subrayando que Alfonso Fernández Mañueco no solo ha revalidado la confianza sino que ha crecido tanto en diputados como en porcentaje.

"Es una victoria sin ningún tipo de paliativos", ha remarcado, a la vez que ha apuntado que el PSOE "no ha sido capaz" de recuperar los votos que no han sacado Podemos y Sumar.

Igualmente, según Durán, el socialista Carlos Martínez es "el candidato menos sanchista de toda España". Por otro lado, ha considerado que el freno en el crecimiento de Vox es consecuencia de que el partido votara en contra de la investidura de la 'popular' María Guardiola en Extremadura.

"NADA A CELEBRAR"

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que no hay "absolutamente nada" a celebrar sobre los resultados electorales, ya que la única mayoría posible es la de PP y Vox.

A su criterio, los grupos de la izquierda tienen que hacer una reflexión "profunda" sobre "cómo responde a los problemas de los ciudadanos".

Preguntado por los malos resultados de Unidas Podemos, que se ha quedado fuera del Parlamento autonómico, Apesteguia se ha desmarcado al considerar que MÉS "no es la izquierda del PSOE, sino la izquierda de Mallorca".

"Ayer no había absolutamente nada a celebrar, el PSOE se pensaba que sacaría peores resultados y estuvo contento, pero es circunstancial", ha dicho.