El PSIB vuelve a pedir la reprobación de Núria Riera por "robar y estafar" a los ciudadanos

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca volverá a pedir en el pleno insular la reprobación de la portavoz 'popular' en la institución, Núria Riera, por "robar y estafar" a los ciudadanos.

Según ha señalado la formación este jueves, el próximo pleno debatirá la segunda moción de reprobación contra Riera, después de conocer el expediente sancionador leve que le impone el Govern por abandonar su puesto de trabajo como funcionaria para asistir a una tertulia radiofónica.

Para la portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, el informe del Govern es "indulgente" y "no trata a todos los funcionarios de la misma manera".

No obstante, ha subrayado que el expediente "supone la confirmación de la actitud repetida" de Riera que, a su entender, ha abandonado en repetidas ocasiones su puesto de trabajo durante los primeros 18 meses de legislatura para ejercer tareas políticas que no están contempladas dentro de las cualificadas por la ley como deber inexcusable.

"Riera ha robado y ha estafado a la ciudadanía de Mallorca, su actitud de falta de ética y transparencia supone una vergüenza para todas la ciudadanía y no puede quedar impune", ha dicho Cladera.

Igualmente, ha arremetido contra la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, por "encubrir" a la 'popular'. En este sentido, la socialista ha criticado que la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, "retrasó deliberadamente la incoación del expediente sancionador" que se inició seis meses después.

De este modo, según han denunciado desde el PSIB, dejaron prescribir por caducidad "todas las evidencias del absentismo laboral compulsivo" de Riera.

Para la portavoz de los socialistas, es "inadmisible" que el Govern haya iniciado el expediente con retraso y que la sanción propuesta sea "irrisoria". Igualmente, lo ha considerado una "voluntad clara de encubrimiento por parte del PP".

La formación ha indicado que Riera es el cargo político más bien pagado de Baleares, con un salario público que supera los 130.000 euros anuales por una jornada laboral del 175 por ciento, que equivaldría a una jornada diaria de 14 horas, "directamente irrealizable", han apuntado.

"Es lamentable que tengamos que volver a presentar una moción de reprobación, pero no podemos mirar hacia otro lado cuando se confirma que la señora Riera ha cobrado más del 175 por ciento de retribuciones públicas, ha incumplido la normativa de compatibilidad y se ha ausentado de su puesto de trabajo de forma reiterada e injustificada", ha apostillado Cladera.

Por ello, los socialistas han exigido la dimisión de la consellera electa, la devolución del dinero "cobrado indebidamente" y la reapertura de un expediente disciplinario "riguroso". Además, han reclamado al presidente insular que "actúe inmediatamente" cesando a Riera.

MOCIÓN PARA PEDIR EL ALTO AL FUEGO EN GAZA

El PSIB defenderá también en el pleno una moción para exigir el alto el fuego en la Franja de Gaza, el reconocimiento del pueblo palestino y el cumplimiento estricto de la legalidad internacional.

"No podemos restar en silencio ante la barbarie y la masacre de Gaza", ha afirmado Cladera, agregando que el Consell tiene que "sumarse a las voces que reclaman el cese de la violencia, el respeto a los derechos del pueblo palestino y una solución justa y duradera basada en la legalidad internacional".

Finalmente, la portavoz ha mostrado su solidaridad con los miembros de la Global Sumud Flotilla y ha reclamado su liberación inmediata.