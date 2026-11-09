Los psicólogos educativos atienden a más de 20.000 alumnos de Baleares: la ansiedad es uno de los principales motivos

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PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los psicólogos educativos atendieron a un total de 20.225 alumnos de Baleares, 7.664 de forma individual y 1.233 en actuaciones grupales, durante el pasado curso 2025-2026, lo que representa un incremento del 12,8%.

Así consta en la memoria de la Figura del Psicólogo General Sanitario en el Ámbito Educativo, elaborada por el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar (Convivèxit) y presentada este lunes en una rueda de prensa por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

Durante el pasado curso, han expuesto, se llevaron a cabo un total de 7.664 intervenciones individuales y 1.233 actuaciones grupales, que llegaron a 20.225 alumnos. Estas acciones fueron realizadas por los 79 psicólogos de los centros de secundaria, centros integrados de formación profesional y Ceipieso de Baleares.

Estas cifras, ha apuntado la Conselleria en un comunicado, ponen de manifiesto un incremento de la actividad desarrollada por los psicólogos educativos en comparación con el curso 2024-2025.

Las intervenciones individuales han pasado de 5.833 a 7.664, lo que representa un aumento del 31%. Del total de actuaciones individuales realizadas durante este curso, 6.666 se han dirigido directamente al alumnado y 1.812 a las familias.

También han aumentado las actuaciones grupales, que han pasado de 1.078 a 1.233 intervenciones, un repunte del 14,4%. En cuanto al alcance de las actividades grupales, el número de participantes ha aumentado de 17.932 a 20.225 alumnos, lo que supone un incremento del 12,8% respecto al curso anterior.

Los cursos en los que se ha registrado una mayor demanda de atención han sido, por este orden, segundo, primero y tercero de ESO. La edad media de los alumnos atendidos ha sido de 14,6 años.

ANSIEDAD Y PROBLEMAS FAMILIARES

Las problemáticas abordadas con mayor frecuencia en las intervenciones individuales han sido la sintomatología ansiosa, las dificultades relacionales y los problemas familiares. También se han trabajado situaciones relacionadas con problemas de conducta, dificultades de adaptación y otros aspectos vinculados al bienestar emocional de los niños y adolescentes.

En el ámbito grupal, las actuaciones se han centrado principalmente en la prevención de la ansiedad y el estrés ante los exámenes, la gestión emocional, las habilidades sociales, la convivencia positiva y la resolución de conflictos.

La memoria también destaca la coordinación mantenida con los servicios sanitarios y otros recursos especializados para garantizar una atención integral al alumnado. Durante el curso 2025-2026 se derivaron 815 casos a Atención Primaria y se coordinaron 743 casos con los servicios de salud mental. Además, se registraron 1.163 derivaciones o coordinaciones con otros recursos especializados.

Los indicadores de seguimiento del servicio muestran una valoración positiva del trabajo desarrollado por los psicólogos educativos. La mejora percibida después de las intervenciones individuales se sitúa en el 77,62%, mientras que la satisfacción de las familias alcanza una puntuación de 4,25 sobre 5.

En cuanto a las actuaciones grupales, la mejora percibida es del 74,93% y el grado de satisfacción global alcanza una puntuación de 4,1 sobre 5.

SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN DE LOS PSICÓLOGOS

La implantación y el seguimiento de la figura del psicólogo general sanitario se han desarrollado bajo la coordinación del Convivèxit. A lo largo del curso, el instituto organiza reuniones de coordinación y seguimiento con los psicólogos educativos para compartir experiencias, analizar casos, proporcionar recursos y apoyar a los profesionales que intervienen en los centros educativos.

Estas sesiones incluyen acciones formativas sobre bienestar emocional, prevención de la conducta suicida, protección de la infancia, diversidad sexual y de género, violencias machistas, trastorno del espectro autista y recursos comunitarios de atención a los jóvenes.

De forma paralela, Convivèxit ha mantenido reuniones de trabajo con la Dirección General de Salud Mental y el Colegio Oficial de Psicología de Baleares y ha continuado reforzando la colaboración con los servicios de orientación educativa, el Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa y diversos grupos de investigación de la Universitat de las Illes Balears (UIB).