El PSOE acusa al Ayuntamiento de Alcúdia de firmar contratos de obras por valor de 20 millones sin presupuesto

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alcúdia han alertado de irregularidades en varios contratos por obras en el municipio por valor de unos 20 millones de euros y que podrían ser nulos por no contar con la previsión presupuestaria correspondiente

Apuntando a informes de la secretaría y la intervención, el regidor socialista Joan Gaspar Vallori ha lamentado que la alcaldesa, Fina Linares, justifique esta actuación irregular.

En concreto, según el PSOE, se trata del tercer lote de obras de mejoras municipal, que el equipo de gobierno quiere financiar a través del remanente de tesorería, puesto que no dispone de crédito suficiente en el presupuesto, como han puesto de manifiesto los informes de secretaría e intervención.

Para el edil socialista, esta actuación en contra de los informes técnicos y de la legalidad "hace que la alcaldesa pierda toda autoridad moral para decir a un ciudadano que está obligado a cumplir la ley".

Según Vallori, los contratos aprobados en el pleno serán nulos y la situación todavía será más grave en aquellas obras que cuenten con financiación externa vía subvención institucional como la adecuación de la avenida Pere Mas i Reus, que cuenta con financiación del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), o la renovación de los chiringuitos de playa, con fondos Next Generation.

La situación, según el edil del PSOE, es grave porque el Ayuntamiento ha convertido en habitual esta práctica de hacer contratos sin crédito presupuestario y aprobándolos al pleno en contra de la discrepancia de los técnicos municipal.

Los socialistas han recordado que la gestión financiera municipal ha provocado que se encuentre bajo la influencia de un Plan Económico-Financiero del Ministerio de Hacienda, que impide cualquier desviación presupuestaria, a causa de un incumplimiento de las reglas fiscales.