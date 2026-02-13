PSOE acusa al Ayuntamiento de Llucmajor de reducir las patrullas de la Policía Local y pide que garantice la seguridad

Archivo - El PSIB pide la dimisión de la alcaldesa de Llucmajor y la regidora de Urbanismo por "comentarios ofensivos" - PSIB - Archivo

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en Llucmajor ha acusado al equipo de gobierno de reducir las patrullas de la Policía Local "a la mínima expresión", en concreto durante la noche y la madrugada.

Según la formación, los agentes de servicio están por debajo de los mínimos imprescindibles para garantizar a los ciudadanos un servicio suficiente de seguridad pública.

En una nota de prensa, los socialistas han apuntado que la falta de efectivos del cuerpo policial provoca que los turnos "no estén dotados con el personal necesario para dar cobertura al municipio" que, han recordado, por extensión es el más grande de Mallorca y que cuenta con más de 40.000 habitantes en 18 núcleos de población.

Ante esta situación, el portavoz socialista, Jaume J. Oliver, ha reclamado al equipo de gobierno que garantice que los ciudadanos "puedan estar tranquilos con su servicio de Policía Local", algo que, a su juicio, "por desgracia no es así".

Así, ha criticado que el Ayuntamiento no ha incrementado las plazas del cuerpo de policía y que "ni siquiera" ha agotado la cuota permitida a través de la tasa de reposición.

"Una situación que ha provocado el recorte de la plantilla, su envejecimiento inevitable y la precarización del servicio, que se ha tenido que reordenar, dejando algunas franjas horarias con dotaciones insuficientes", han lamentado los socialistas.

A esta situación se suma, han continuado, la "situación preocupante" de las dependencias policiales que se encuentran eun estado "al límite del colapso".

En concreto, han asegurado que las dependencias actuales presentan "graves deficiencias" como problemas de iluminación, falta de un sistema de climatización adecuado, instalaciones eléctricas deterioradas, vestuarios insuficientes para la plantilla y falsos techos con riesgo de desprendimiento.

Unas condiciones, han sostenido, que han sido objeto de inspecciones en materia de prevención de riesgos laborales "sin que por el momento" el Ayuntamiento "haya adoptado soluciones efectivas".

"La tónica general de la legislatura es la dejadez y la mala gestión de la alcaldesa, Xisca Lascolas, y los problemas y las quejas a la Policía Local por la falta de efectivos y la insuficiencia de medios hace tiempo que son una constante en Llucmajor", ha dicho Oliver.

En este sentido, ha reclamado al equipo de gobierno que "se ponga las pilas" y resuelva la situación. "Llucmajor no se merece este estado de dejadez y desprotección", ha concluido el portavoz.