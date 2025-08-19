El PSOE de Alaior pide recuperar la plaza de inspector de obras y urbanismo

MENORCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Alaior ha solicitado este martes al equipo de gobierno, liderado por el 'popular' José Luis Benejam, la recuperación de la plaza de inspector de obras y urbanismo al considerar que desde que el PP eliminó esta figura "hemos tenido casos de infracciones urbanísticas graves".

El portavoz del PSOE en el consistorio, Toni Mir, ha contextualizado la moción en este sentido que se presentará en el próximo Pleno municipal recordando que el PP eliminó esta plaza cuando entró a gobernar.

"Una figura como esta es clave, ya que entre sus tareas destaca la de ofrecer apoyo al departamento de urbanismo y liberar de algunas funciones a los concejales del área", ha destacado.

En esta línea, ha exigido al equipo de gobierno que incluya en el presupuesto de 2026 la recuperación de la plaza alegando que "desde que se eliminó esta figura hemos tenido casos de infracciones urbanísticas graves, como por ejemplo en Torre Vella, Torralbenc o Llucalari, además de incumplimientos de ordenanzas en zonas urbanas y turísticas, que provocan conflictos entre vecinos e incluso litigios contra el propio Ayuntamiento".

"La preocupación por la falta de recursos humanos y por la dificultad de tramitar cualquier tipo de expediente o documento se ha trasladado a la Comisión de Urbanismo, pero no se ha resuelto" ha añadido.

Toni Mir ha subrayado que el inspector de obras, "además de dar apoyo a las tareas de la concejalía, debe encargarse de las inspecciones necesarias para garantizar el buen desarrollo urbanístico, como certificar finales de obra o canalizar denuncias por ilegalidades o malas prácticas, entre otras funciones".