El PSOE alerta de averías reiteradas en las piscinas municipales de Peguera, Calvià y Santa Ponça

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha advertido de "reiteradas averías" en las últimas semanas en las piscinas municipales de Calvià, Peguera y Santa Ponça en las que, según este partido, hay problemas de mantenimiento, accesibilidad y gestión.

La formación ha denunciado públicamente en una nota de prensa este jueves que en pocas semanas se han producido averías sucesivas en tres instalaciones distintas, una situación que consideran "especialmente preocupante".

En primer lugar, han relatado, se averió la piscina de Peguera, posteriormente la de Calvià, que ya está operativa, y finalmente la de Santa Ponça, principalmente por problemas en las calderas.

El regidor socialista Jabo Martínez ha considerado que no se trata de hechos aislados, sino de "una sucesión de fallos que demuestra una gestión improvisada de las instalaciones deportivas municipales".

Desde el PSOE han lamentado que las averías han afectado a los usuarios, que han tenido que ser reubicados en otras piscinas en diferentes semanas. "Se han juntado actividades y usuarios en determinados momentos, provocando desorganización y dificultades para compatibilizar usos", ha explicado Martínez.

Igualmente, los socialistas han alertado de "graves deficiencias" de accesibilidad en la piscina de Santa Ponça, donde la silla que permite la entrada al agua de personas con movilidad reducida lleva cuatro meses sin funcionar, al igual que el elevador que facilita el acceso a la propia instalación.

"Hoy, una persona con movilidad reducida no puede utilizar la piscina de Santa Ponça porque el Ayuntamiento no ha reparado los elementos básicos que garantizan su acceso en igualdad de condiciones", ha criticado el socialista.

Además, según el PSOE, a esta situación "se suma la falta de planificación y de información" en las obras del pabellón del Polideportivo de Magaluf, que se prolongan desde hace cerca de dos meses "sin un calendario claro" de finalización.

En este sentido, han asegurado que la incertidumbre sobre el desarrollo de las obras está provocando preocupación entre los usuarios por las condiciones de seguridad.

Para el regidor, el Institut Calvianer d'Esports (ICE) "va a golpe de improvisación y acumula demasiadas faltas de mantenimiento". El ICE cuenta con el presupuesto más alto de su historia, de modo que, según los socialistas, "no es un problema económico sino de gestión".

"Las familias entienden que pueda producirse una avería puntual, pero cuando los problemas se repiten de manera constante lo que hay es una evidente falta de planificación del gobierno del PP y Vox", ha concluido Martínez.