El PSOE alerta de "graves irregularidades" en la tramitación del reglamento lingüístico del Consell de Menorca

MENORCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha alertado este lunes de graves irregularidades en la tramitación del reglamento lingüístico del Consell de Menorca y ha anunciado la presentación de diez reclamaciones al considerar que la modificación se ha tramitado de forma "incorrecta e incompleta", desde el punto de vista legal y procedimental.

El conseller socialista Eduardo Robsy ha advertido que "esta modificación pone en riesgo el consenso que supuso la aprobación de la ley de normalización lingüística, un consenso amplio que ahora el PP quiere abandonar". "La propuesta proviene de "un conseller negacionista: negacionista de las vacunas, del cambio climático y también de la unidad lingüística del catalán", ha apuntado refiriéndose al responsable de Cultura de la administración insular, Joan Pons Torres.

Robsy ha alertado de que el nuevo reglamento "deja las decisiones en manos del conseller y no del Servicio de Asesoramiento Lingüístico, eliminando la comisión de seguimiento, cuyas funciones pasarían a ser asumidas por él". "Esto supone un doble riesgo: por un lado, una reversión del proceso de normalización lingüística y, por otro, una folklorización del idioma, sin respetar que la variedad menorquina del catalán tiene también registros formales y coloquiales", ha añadido.

El conseller socialista ha añadido que "como ya intentaron con la modificación exprés del Plan Territorial Insular (PTI) y otros expedientes, este equipo de gobierno trata de hacer trampas y buscar atajos, con una tramitación incorrecta en la que se han omitido trámites esenciales y se han eliminado garantías".

"Una vez más, somos testigos de la sistemática falta de diálogo, de la apuesta del presidente del Consell, Adolfo Vilafranca y el conseller Joan Pons Torres por la imposición, sin argumentos ni voluntad de construir consensos", ha dicho Robsy antes de denunciar que su estrategia "solo apuesta por las posiciones más radicales de la extrema derecha, ignora las reglas del juego y niega la realidad científica".

Algunas de las reclamaciones presentadas por el PSOE indican que "el reglamento no es interno, pero se ha tramitado como si lo fuera". Los socialistas critican que no se trata de un reglamento interno porque el alcance de la modificación es mucho más amplio que un reglamento interno de tipo organizativo, sino que tiene efectos externos a la organización interna del propio Consell de Menorca.

Asimismo, han denunciado que "no se ha consultado con la ciudadanía pese a ser obligatorio". En este contexto, han explicado que "el proceso de tramitación de la modificación ha sido formalmente incorrecto porque, al afectar el reglamento a derechos lingüísticos de la ciudadanía, la normativa obliga a realizar una consulta pública previa, y no se ha hecho".

Por otro lado, han subrayado que es un reglamento que desarrolla una ley y se han ignorado los trámites obligatorios. Por una parte, si se desarrolla una ley, es un reglamento ejecutivo y, por tanto, era obligatorio solicitar dictamen al Consell Consultiu. Por otra parte, si se trataba de un reglamento ejecutivo, la resolución de inicio del expediente debía ir acompañada de los estudios, consultas y borradores realizados para garantizar la oportunidad y legalidad de la norma, y debía pasar primero por el Consell Executiu antes de llegar al Pleno. "Ninguno de estos trámites consta en el expediente", ha manifestado Robsy. .

Del mismo modo, han asegurado que no se ha consultado a la comisión de seguimiento prevista en el propio reglamento, aunque el reglamento vigente establece la existencia de una comisión de seguimiento encargada de supervisar su aplicación, y no se ha hecho, aunque no estuviera formalmente constituida.

Finalmente, han denunciado la falta del informe preceptivo de la Universitat de les Illes Balears (UIB). "La ley establece que la UIB es la institución consultiva oficial en materia lingüística y no consta que se haya solicitado este informe, pese a ser obligatorio", ha concluido el conseller socialista.